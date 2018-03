foto: Elena Pivtorykopna, Shutterstock

Omenirea se afla intr-o evolutie constanta iar cei aflati in avangarda acesteia sunt cunoscuti drept lucratori ai luminii. Persoane care raspandesc in jurul lor iubire si bunatate si care ne fac viata mai buna prin inventiile, descoperirile si operele lor de arta. Exista insa si lucratori ai luminii care nu sunt inca constienti de misiunea lor si care se confronat cu trei mari provocari. Daca te recunosti in descrierile de mai jos, este posibil sa fii unul dintre ei.

Cum recunosti lucratorii luminii?

1. Focul interior

Viata nu este cea mai usoara calatorie. Pentru multi oameni, este insotita de pierdere, tristete, boala, depresie, anxietate, frica si lupta constanta. Pentru un lucrator al luminii, acestea reprezinta o etapa care il ajuta sa renunte la ceea ce nu ii serveste. Un prilej de introspectie, de cunoastere si de revelare a faptului ca raspunsul se afla intotdeauna in interiorul nostru.

Atunci cand isi amintesc cine sunt cu adevarat, lumina lor incepe sa straluceasca.

2. Umbrele

Lucratorii luminii au o flacara interioara adeseori neinteleasa de societate - ceea ce ii poate face sa para niste ciudati. Oamenii nu ii inteleg pe ei si intensitatea emotiilor lor, ceea ce poate duce diminuarea sau stingerea luminii lor sau la transformarea focului lor in furie distructiva.

Lucratorii luminii au capacitatea naturala de a vindeca. Cu toate acestea, ei trebuie sa se vindece mai intai pe ei insisi inainte de a-i putea ajuta pe altii. Calatoria interioara a unui lucrator al luminii presupune confruntarea cu propriile lor umbre si demoni interiori. Ei trebuie sa treaca prin acest proces dureros de auto-descoperire pentru a-si regasi esenta lor reala si reinvia flacara interioara. Trebuie sa isi accepte umbra, acele aspecte ale personalitatii lor pe care le-au negat deoarece societatea le considera inacceptabile. Sa le imbratiseze, reintegreze si sa le ofere iubire.

foto: Michal Bednarek, Shutterstock

3. Inchisoarea lor interioara

Asa cum spunea poetul si vizionarul Ralph Waldo Emerson, sa fii tu insuti intr-o lume care vrea sa te transforme in altcineva, este cea mai mare realizare. Unii dintre lucratorii luminii nu stiu cum sa-si foloseasca pe deplin adevarata lor lumina si au nevoie de inspiratia oferita de alti lucratori in lumina pentru a-si aminti cine sunt.

Ei traiesc ca intr-un fel de inchisoare alcatuita din mediu, obiceiuri vechi, prieteni toxici, convingeri limitative. Odata ce se elibereaza de acestea, isi pot regasi si exprima flacara interioara. Este o inchisoare interioara pe care si-au construit-o singuri traind intr-o societate condusa de frica. Odata ce isi dau seama care sunt lanturile care ii tin blocati, trebuie sa le rupa si sa isi traiasca scopul vietii. Chiar si cel mai gest pas spre acesta reprezinta un pas important in directia cea buna.

Foto prima pagina: Sergey Nivens, Shutterstock