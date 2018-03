foto: Lightspring, Shutterstock

Atunci cand iti vine sa te duci in lumea larga satula de familia in care te-ai nascut, aminteste-ti ca tu i-ai ales cu un motiv precis. Acela de a evolua si a invata. Asta nu inseamna ca trebuie sa stai lipita de ei si sa le faci pe plac. Din contra. Iata cinci moduri in care le poti face fata acelor membri ai familiei tale care sunt toxici pentru tine.

1. Nu pune la inima in comportamentul toxic al cuiva

Deseori, oamenii toxici, in special membrii familiei, vor incerca sa dea vina asupra ta in incercarea lor de a-si justifica comportamentul sau de a obtine ceea ce doresc. Atunci cand o iei personal si te simti vinovata cazi in capcana lor.

2. Arata-le ca nu accepti comportamentul lor toxic

Multi oameni fac greseala de a ignora comportamentul toxic al unui membru al familiei sau actioneaza ca si cum totul este in regula atunci cand nu este asa. Adesea, facem acest lucru pentru a evita confruntarile si pentru ca pare mai usor sa cedam in fata unei persoane toxica decat sa ii tinem piept. Insa aceasta abordare ii face sa creada ca ceea ce fac ei este corect sau sa incerce sa continue sa profite de slabiciunea ta. Pune piciorul in prag si nu te mai lasa prada manipularii lor emotionale.

Multi membri ai familiei toxice au intentii si sentimente bune insa comportamentul lor nu ne este de ajutor mai ales atunci cand ne fac sa ne multumim cu mai putin pentru a pune nevoile si dorintele lor mai presus de ale noastre. Pastreaza o distanta sigura de ei si fa din fericirea ta o prioritate.

4. Iarta-i

Este usor sa urasti o persoana toxica pentru toata negativitatea si stresul pe care ei il creeaza, dar ura duce duce la mai multa ura. Asa ca iarta-i si vezi-ti de drum. Este cel mai bun lucru pe care il poti face atat pentru tine cat si pentru familia ta.

5. Fa-ti timp sa te concentrezi asupra propriei persoane

Atunci cand sunt toxici, membrii familiei te sug de energie ca nimeni altcineva. N fac sa ne indoim de motivele, sentimentele, reactiile noastre si aproape orice altceva care implica interactiunea noastra cu ei. Nu te lasa prinsa in capcana acestei situatii sau vei avea de suferit. In schimb, concentreaza-te asupra ta. Mentine o atitudine pozitiva, ai grija de tine si nu renunta!