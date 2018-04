foto: nd3000, Shutterstock

Fericirea este acea stare de spirit la care visam cu totii. Fericirea poate insemna un vartej de sentimente si emotii- iubire, bucurie, implinire, recunostinta, acceptare. Ne coloreaza viata in cele mai frumoase culori pastel ale curcubeului. Si ca si cum asta nu ar fi de ajuns, iata inca cinci motive pentru care sa alegi fericirea.

De ce sa alegi fericirea?

1. Fericirea protejeaza inima

In 2010, cercetatorii au realizat un studiu asupra modului in care o stare de spirit pozitiva afecteaza sanatatea cardiovasculara. Ei au au descoperit ca riscul aparitiei bolilor coronariene a fost redus la persoanele fericite.

2. Fericirea face sistemul imunitar mai putenic

Fericirea este legata de un sistem imunitar mai puternic si de un risc redus de boli cardiovasculare. Oamenii fericiti au casnicii mai fericite si satisfactii mai mari la locul de munca.

3. Fericirea combate cortizolul si stresul

Fericirea protejeaza creierul de stres si repara neuronii de memorie in timp ce actioneaza ca un buton de resetare. Astfel este posibil sa ne simtim fericite si in largul nostru, in ciuda momentelor stresante.

foto: Maridav, Shutterstock

4. Fericirea sporeste gradul de optimism al unei persoane

Neurologii au descoperit ca oamenii veseli si optimisti au o activitate mai mare in cortexul prefrontal stang. Aceasta parte a creierului este asociata cu comportamentul cognitiv, auto-exprimarea, luarea deciziilor si vointa persoanei de a trai.

5. Fericirea prelungeste vietile

Un studiu realizat in 2005 a constatat ca femeile care traiesc emotii pozitive dar care sufera de artrita si durere cronica, au dureri mai mici decat cel care nu sunt intr-o stare de spirit foarte buna.

Fericirea joaca un rol important in longevitatea fiecarui individ. Un studiu care a demonstrat legatura dintre fericire si longevitate a fost realizat cu privire la speranta de viata a maicilor catolice. Aceste calugarite au scris un eseu autobiografic atunci cand s-au calagurit, undeva la inceputul anilor '20.

Cercetatorii au studiat aceste scrieri si au descoperit ca cele mai fericite calugarite, cele care au experimentat multumire, recunostinta si dragoste, au trait cu sapte pana la zece ani mai mult decat cele mai putin fericite

Un alt studiu realizat in 2011 a aratat ca, dintre cei 4.000 de participanti din Anglia, cei mai fericiti aveau cu pana la 35% mai putine sanse de a se stinge in urmatorii cinci ani, in comparatie cu cei nefericiti.