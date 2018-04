foto: agsandrew, Shutterstock

In volumul "Cartea Spiritelor", Allan Kardec vorbeste despre suflet ca parte din divinitate care revine pe Pamant de atatea ori cat este nevoie pentru a reveni la perfectiunea sa initiala. Unele suflete si-au inceput aceasta calatorie mai demult, altele mai recent. Unele sunt mai tinere, altele mai batrane. Afla si tu ce fel de suflet esti.

1. Suflet nou nascut

Principala preocupare a unui suflet nou nascut este sa se familiarizeze cu viata, ceea ce il face sa fie preocupat de aspectele primare ale vietii precum supravietuirea. Comparabila cu cea a unui copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 4 ani, aceasta etapa se caracterizeaza prin dependenta de grup, atitudine poznasa, lipsa sofisticarii. Astfel de oameni abordeaza viata intr-o maniera foarte simpla si pot avea dificultati in a se adapta la societatea civilizata. Prin urmare, prefera sa traiasca confortabil alaturi de clanul, tribul sau comunitatea lor.

2. Sufletul copil

Comparabil cu un copil cu varsta cuprinsa intre 4 si 13 ani, acest suflet se lasa ghidat de nevoia sa de a apartine si invata structurile regulile si sociale. Este un suflet disciplinat, traditional, cu valori puternice. Este preocupat sa creeze ordine si stabilitate intr-o lume altfel haotica. Se defineste pe sine prin cultura lor sau sistem religios.

3. Sufletul tanar

Comparabil cu un tanar adult cu varsta cuprinsa intre 13 si 29 de ani, sufletul tanar este independent si vine sa invete ce inseamna liberul arbitru si realizarile personale. Este un suflet ambitios, competitiv, inovator si individualist. Cauta exprimarea de sine si castigurile materiale, este intreprinzator si iubeste libertatea. Ca agent al schimbarii, au o contributie majora la progresele pe care le vedem in lume.

foto: TheaDesign, Shutterstock

4. Sufletul matur

Comparabil cu o persoana cu varsta cuprinsa intre 29 si 55 de ani, sufletul matur cauta armonia si pentru asta trebuie sa invete valorile empatiei, stabilitatii psihologice, interdependentei si a constiintei de sine. Este sensibil, curios, diplomat, introspectiv. Cu cat se concentreaza mai mult asupra lumii sale interioare, cu atat confruntarea cu complexitatile si subtilitatile vietii genereaza batalii aprige. Sufletul matur poate fi vazut ca un vizionar plin de empatie si intelegere.

5. Sufletul batran

Sufletul batran cauta implinirea spirituala. Provocarea cu care se confrunta in aceasta calatorie implica invatarea non-atasamentului, a autonomiei, intelepciunii, precum si a constiintei spirituale. Comparabil cu o persoana cu varsta de peste 56 de ani, este solitar, spiritual, detasat, filosofic, empatic si chiar obosit. Are deja o cunoastere profunda a societatii, a relatiilor si a vietii. Este foarte sigur pe sine si nu mai simte nici un interes fata de aspectele banale a vietii. Prezenta sa emana profunzime, in timp ce cuvintele sale arata calm si intelepciune.