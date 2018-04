În viață trebuie să ne îngrijim de trei aspecte importante: minte, trup și suflet. Dacă încercăm să neglijăm pe unul dintre ele, nici celelalte două nu vor funcționa așa cum ar trebui. Pentru o minte sănătoasă, trebuie să îi dai trupului hrană și vitamine, iar sufletul să-l umpli cu iubire și bucurie. Pentru un trup sănătos, trebuie să ai o minte pozitivă și sufletul liniștit. Iar dacă vrei un suflet sănătos, trebuie să dai trupului ce are nevoie, iar în mintea ta să umble fericite gândurile pozitive și imagini colorate.

sursa foto: shutterstock/ by alexmaster

Știu că nu este tocmai ușor să începi acum procesul de îngrijire de sine și să vezi rezultatele în câteva zile, însă pașii mici pe care trebuie să îi parcurgi te duc sigur în locul unde trebuie să te afli. Ține minte că niciodată nu este prea târziu să începi și că poți ajunge acolo unde îți dorești, din punct de vedere psihic și spiritual, chiar și atunci când nu mai ai nicio speranță. E nevoie doar să îți dorești cu adevărat și să nu lași o zi să treacă fără să faci un pas în direcția potrivită.

Ca în orice situație, începi cu pașii mici. Care-s aceia? De obicei, sunt lucrurile mărunte de care uităm să ne mai bucurăm, sunt lucrurile care ne fac plăcere. Cum ar fi...

Îngrijirea fizică

* fă o plimbare în aer liber

* pleacă într-o drumeție

* înoată

* îmbrățișează pe cineva

* joacă-te cu un animal (câine, pisică, etc.)

* fă curățenie în casă și reorganizează lucrurile

* fă o baie cu cada plină

Îngrijirea psihică

* citește o carte

* învață ceva nou (fotografie, pictură, etc.)

* fă un proiect DIY (do it yourself)

* colorează

* închide-ți telefonul

Îngrijirea emoțională

* meditează

* practică yoga

* aprinde o lumânare

* vorbește cu un prieten bun

* mergi la o întâlnire

* scrie o pagină într-un jurnal

* fă o listă cu lucrurile pentru care ești recunoscătoare

sursa foto: shutterstock/by puhhha

De îndată ce vei începe să te îngrijești de interiorul tău, îți vei accepta și exteriorul și vei ajunge să te iubești așa cum fiecare dintre noi este obligat, chiar, nu contează - femeie sau bărbat, să o facă.