foto: Nina Buday, Shutterstock

Una dintre cele mai cunoscute cărți scrise Oscare Wilde se intitulează ”The Importance of Being Earnest.” In ciuda aparențelor, cartea este mai actuală ca niciodată. Iar onestitatea - care nu înseamnă nici pe de departe a te conforma, este răsplătită. Iată pentru care chiar merită să fii întotdeauna onestă.

1. Este mai ușor să previi decât să repari

Atunci când pornești pe cărări lăturalnice și clădești un eșafodaj de minciuni, inevitabil lucrurile se vor complica. Intr-o bună zi, adevărul va ieși la iveală iar structura pe care ai construit-o cu atâta efort se va dărâma. Iți va fi mult mai greu să reclădești ceea ce ai stricat - mai ales să recâștigi încrederea oamenilor, decât dacă ai fost onestă de la bun început.

2. Oamenii îți sunt alături pentru cine ești cu adevărat

Atunci când ești onestă în fiecare gând, vorbă și faptă, nu te mai întrebi dacă oamenii te plac pentru cine ești tu sau pentru ceea ce pari. Sunt convinsă că și tu, ca și mine, îți dorești să ai alături persoane care te acceptă, te apreciază și te iubesc așa cum ești.

Cred că ai constatat că fiecare neadevăr spus sau fiecare moment în care prentizi că ești altcineva, aruncă o umbră asupra sufletului tău. Chiar dacă nu o bagi în seamă, ea este acolo. Cu timpul, umbrele acestea se adună într-un nor care îți întunecă strălucirea. Atunci când ești onestă, te simți împăcată cu tine însăți și stălucești din toată ființa ta pentru că nu ai nimice de ascuns.

4. Ești mai sexy

O persoană care are tăria și curajul să fie onestă este cineva care are un nivel ridicat de stimă de sine și de încredere în sine. Este cineva pentru care lumea gurii nu contează câtă vreme știe că trăiește în armonie cu propriile valori de viață și legile universale. Asta, în opoziție cu oamenii care sunt nesigur pe ei și aleg să mintă sau sa pretindă că sunt altcineva, doar pentru a fi acceptați. Și, așa cum știi deja, încrederea în sine este foarte sexy.

5. Oamenii iartă mai ușor un adevăr neplăcut decât o minciună frumoasă

Fiecare dintre noi tânjește după autenticitate și sinceritate. Statistic, un adevăr mai puțin plăcut este iertat și trecut cu vederea mai ușor decât o minciună frumoasă care iese la iveală.