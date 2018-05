Sunt femeile cărora nu le este teamă să spună ce gândesc, iar atunci când se fac auzite spun vorbe cu un puternic impact asupra celor care ascultă cu sufletul, de aceea cuvintele lor se găsesc în materialul de față. Sunt femeile care au reușit pe plan profesional indiferent de condițiile de acasă, indiferent de câte ori au căzut, doar urmându-și visurile, fără să se lase trase înapoi.

Citate de la femei celebre

"Întotdeauna trebuie să țintești sus, să muncești mult, să îți pese și să crezi cu tărie! Și dacă se întâmplă să cazi în păcat, păstrează-ți credința! Iar atunci când ești doborât, ridică-te imediat și nu asculta niciodată pe cei care îți spun că nu ar trebui să continui." [Hillary Clinton]

"Definiția mea pentru frumusețe este putere și personalitate. Puterea este captivantă. Am văzut femei în India muncind pe câmpuri în sari-ul lor portocaliu, cu brațele acoperite de brățări de sticlă colorate; femei în Indonesia muncind în construcții, cărând cărămizi grele pe capete; femei în Africa care își duc copiii în spitale. Demnitatea acestor femei cu eleganța lor înnăscută este o adevărată inspirație a frumuseții." [Diane von Furstenberg]

"Nu am ajuns acolo dorindu-mi sau sperând, ci muncind pentru asta. Voi crea doar pe cont propriu, iar dacă va merge, va merge, iar dacă nu, voi crea altceva. Nu am limite când vine vorba de ce aș putea face sau cine aș putea fi." [Oprah Winfrey]

"Nu urmăresc trendurile și nici nu încerc să concurez cu cineva. Tot ce fac vine din pasiunea mea și dragostea pentru design." [Guo Pei - fashion designer]

"Vor fi oameni de-a lungul drumului care vor încerca să îți submineze succesul... dar dacă te vei concentra pe muncă și nu îi vei lăsa pe aceștia să te tragă înapoi, în ziua în care vei ajunge acolo unde ți-ai propus, vei ști că ai fost tu și cei care te iubesc cei care te-au dus acolo." [Taylor Swift]

"Diferența dintre oamenii de succes și ceilalți este timpul pe care îl acordă plângându-și de milă." [Barbara Corcoran - businesswoman, personalitate TV]

Citate pentru femei puternice

"De câte ori te simți supărat, singur sau copleșit de o acțiune umilitoare pe care ai făcut-o, soluția salvatoare este să ai grijă de ceilalți oameni." [Diane Sawyer - prezentatoare TV]

"Puterea nu îți este dată. Este ceva ce trebuie să mergi și să o iei. Beyonce Am avut două opțiuni. Una a fost să tac și să nu vorbesc niciodată și mai apoi să fiu omorâtă de teroriști, a doua a fost să vorbesc și să lupt pentru drepturile mele și apoi să mor. Am ales a doua opțiune." [Malala Yousafzai - laureată a Premiul Nobel pentru Pace]

"Fără salturi de imaginție sau visuri, pierdem entuziasmul posibilităților. În fond, a visa este o formă de planificare." [Gloria Steinem - jurnalist]

"La sfârșitul zile, sunt femeie. M-am căsătorit tânără fiind, am divorțat tânără fiind și am fost o mamă singură foarte tânără. Și mi-am adus aminte cât de important a fost pentru mine să fiu independentă, să am proprii mei bani, să fiu capabilă să ofer fiului meu toate lucrurile pe care mi-am dorit să i le ofer. Știu cât de important a fost pentru mine să fiu capabilă să pornesc propria mea afacerea. Iar acum că pot împuternici alte femei, este ca și cum trebuie să fac asta. Este ca și cum responsabilitatea mea să încurajez alte femei, să pot împuternici alte femei astfel încât să se simtă libere." [Sofia Vergara]

"Cred în roz. Cred că râsul este cea mai bună metodă de a arde caloriile. Cred în sărut, să săruți mult. Cred în a fi puternic atunci când totul pare să meargă rău. Cred că fetele fericite sunt cele mai drăguțe fete. Cred că mâine este o nouă zi și cred în miracole." [Audrey Hepburn]

"A fost o fată care știa să fie fericită chiar și atunci când era tristă. Și asta este foarte important." [Marilyn Monroe]