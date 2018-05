Sunt convinsă că părinții tăi abia așteaptă să audă din partea ta cuvintele care exprimă iubirea pe care le-o porți și recunoștința. Sunt convinsă că un simplu "Vă iubesc" le alimentează starea de fericire săptămâni întregi.

Nu-i lăsa să aștepte prea mult și nici să ajungă să ceară o iubire care li se cuvine. Atașează cadourilor pe care urmează să le faci celor din familie un bilețel sau o felicitare pe care să notezi unul dintre mesajele de mai jos:

Mesaje emoționante pentru părinți

"Știu că nu am fost cel mai cuminte copil, am mințit pe alocuri și nu am mâncat tot din farfurie, dar știu, de asemenea, că m-ați crescut ca pe copilul pe care orice părinte și l-ar dori. Și vreau să vă mulțumesc pentru asta, pentru că m-ați crescut cu bucurie și pace, fără să cunosc ce este o ceartă în familie. Sunteți cei mai buni și frumoși părinți pe care îi puteam avea."

"Nici dacă îmi alegeam eu singură familia din care să fac parte, nu aș fi reușit să fac o alegere atât de bună. Avându-vă pe voi părinți mă simt în orice moment protejată și simt că lumea îmi aparține doar pentru că am parte de iubirea voastră necondiționată. Vă iubesc!"

"Aș da timpul înapoi doar ca să mai fiu o dată copilul vostru alintat. Să mă trezesc dimineața la ce oră vreau, să primesc micul dejun în pat, să ies afară la joacă, iar când mă întorc să mă aștepte pe masă cea mai buna mâncare caldă, iar seara să adorm în liniștea care obișnuia să alunge orice monstru de sub pat."

"Dacă mi-ar fi spus cineva acum 5 ani că o să regret faptul că m-am grăbit să cresc și că o să vreau să mă întorc în sânul familiei, l-aș fi contrazis fără doar și poate, Azi, dragii mei părinți, nu știu cum să fac să ajung să vă văd mai des. Azi am nevoie mai mult ca niciodată să fiți lângă mine, să mă așteptați în ușă cu o îmbrățișare și să ne așezăm toți la masă. Azi vă iubesc și vă simt lipsa mai mult ca niciodată."

Mesaje frumoase pentru frați

"Regret un singur lucru: că orice aș face nu o să pot să vă răsplătesc așa cum meritați pentru toate câte ați făcut pentru mine și mi-ați oferit. Știu că nu așteptați nimic, știu că tot ce vă doriți este să fiu fericită și să mă aveți aproape, dar sufletul meu cere să vă demonstrez în fapte cât vă iubesc și cât vă admir. Promit să găsesc o modalitate!"

"Încă mă întreb cum pot unii frați să se certe și să rămână supărați unii pe ceilalți. N-am putut și nici nu am să pot vreodată să îmi petrec o zi din viața fiind supărată pe tine. Prefer să nu vorbească absolut nimeni cu mine timp de o săptămână, decât să nu ne vorbim noi o zi."

"Datorită ție nu am simțit niciodată lipsa unei bune prietene. Ai fost mereu pregătită cu un sfat, cu o îmbrțișare, un zâmbet și o vorbă bună, atunci când aveam cea mai mare nevoie de ele. De cele mai multe ori nici nu ți le-am cerut, dar tu mă simțeai și mi le ofereai. Îți mulțumesc pentru că ești sufletul meu pereche, ești îngerul meu, ești ce am nevoie ca să fiu cea mai bună."

"Promiți să rămâi lângă mine chiar și atunci când tu și un baston din lemn o să fiți nevoiți să mă ajutați să cobor scările? Eu promit să fac asta dacă apuci să-mbătrânești înaintea mea."

"Știi... se spune că fetele își aleg partenerii care se aseamănă cu tații lor. Ei bine, eu visez la un partener care să fie exact ca tine: caristmatic, puternic, ambițios, drăgăstos, elegant și calm."