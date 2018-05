foto: Rasica, Shutterstock

Legea atracției continuă să stârnească discuții aprinse. Detractorii susțin că Universul nu ține partea nimănui și că fiecare reușită se bazează pe efort și pe o viziune clară a rezultatului dorit. Nimic mai adevărat. Ceea ce însă trec cu vederea este faptul că legea atracției este o consecință a legii vibrației conform căreia atragem în viața noastră ceea ce se află pe aceeași frecvență de vibrație cu noi.

Legea atractiei este un instrument de lucru cu propria persoana

Probabil că cea mai la îndemână analogie rămâne cea a aparatului de radio. In perioada în care existau două benzi de undă- FM și AM, zadarnic ar fi încercat cineva să prindă un post de radio care emitea în AM pe banda FM.

Este la fel și cu vibrația umană, la care răspunde legea atracției. Putem depune tot efortul din lume și avea o viziune clară a ceea ce ne dorim dacă nu ne ajustăm vibrația cu ceea ce dorim. Spre exemplu, o femeie își poate seta ca obiectiv ca în decurs de un an de zile să își găsească un partener de viață potrivit și să se mărite. Dacă vibrația ei dominantă va continua să fie una de frică de iubire și de mariaj, de lipsă a stimei și a iubirii de sine, sunt șanse mari ca dorința ei să nu se îndeplinească. Un alt caz similar poate fi cel al unei persoane care cumpără săptămânal bilete la loterie dar care, în adâncul sufletului, crede cu tărie că nu va gâștiga niciodată și se concentrează pe lipsa existentă în viața ei. Rezultatul va fi și mai multă lipsă - dacă luăm în calcul banii cheltuiți pe tichet.

, aceasta va deveni realitate. Din contră, ne direcționează pașii către profunzimile ființei noastre. Către comorile existente acolo, care așteaptă să fie descoperite. Dar și către reziduuriile care nu ne mai servesc.

Legea atracției este un instrument de lucru cu propria persoană, care ne ajută să măsurăm starea noastră de conștiență. Dar este și un factor motivator extrem de puternic. La urma urmei, ce ne poate stimula mai mult să urmăm o anumită cale decât rezultatele pe care le avem? Ce ne poate face să alegem iubirea clipă de clipă mai mult decât iubirea pe care legea atracției o aduce într-o cantitate și mai mare în viețile noastre?