Eu, spre exemplu, de fiecare dată când am gândit ceva frumos despre o persoană, am simțit nevoia să îi spun. Dacă admir o femeie pentru felul în care arată sau pentru cât de puternică și muncitoare este, îi spun, chiar dacă nu o cunosc. Mi s-a întâmplat asta chiar de curând, într-o dimineață în care mă simțeam lovită de tren și îmi făceam curaj să plec la birou. Mă uitam la tv și în platoul unei emisiuni era ea, o blondă cu siluetă impecabilă, posesoare a unei podoabe capilare strălucitoare, hainele îi veneau perfect și unde mai pui că avea și super multă energie. Ei bine, când am văzut-o pe ea așa frumușică și veselă, mi-am dat seama că greșesc undeva, că mi-am asumat rolul de victimă și că o să regret dacă nu încep să fac acum ceva ca să îndrept lucrurile. Și i-am scris. Am abordat-o pe Instagram și am lăsat-o să știe ce impact a avut asupra mea în acea dimineață, că m-a motivat și mi-a dat o stare de bine. Mi-a răspuns că se bucură și că i-am făcut, la rândul meu, ziua mai bună ei. A urmat și o întâlnire.

Mai pe scurt, sunt de părere că este sănătos să ne facem complimente, face bine ambelor părți să spunem cuiva părerea bună pe care o avem despre el sau despre ea, să mulțumim atunci când cineva ne ajută și să mărtuisim atunci când o persoană ne inspiră.

Că sunt părinții, frații, iubitul, colegul de birou sau un necunoscut, lasă-le un bilețel sau trimite-le un mesaj de apreciere.

Mesaje de apreciere pentru cei dragi

"Mă știți că nu am fost copilul ăla care își îmbrățișează părinții și le spune în fiecare zi "Vă iubesc", dar acum că am mai crescut și am conștientizat cât înseamnă toate astea, vreau nu doar să știți că vă iubesc, ci să vă mulțumesc. Pentru că m-ați crescut frumos, pentru că mi-ați fost un exemplu și mi-ați arătat în fiecare zi ce înseamnă o familie minunată. Sunteți părinții ideali! Vă apreciez pentru răbdarea pe care ați avut-o cu mine, pentru bucuria de care ați dat dovadă de fiecare dată când mă aflam în preajmă și pentru respectul pe care îl aveți unul pentru celălalt după atâția ani de relație. Când o să fiu mare, vreau să fiu ca voi."

"Îmi place la tine tot. Și nu doar că îmi place, ci și admir și îmi doresc să mă înveți și pe mine câte ceva. Apreciez felul în care vezi partea frumoasă a lucrurilor în orice situație și capacitatea ta de a oferi a doua șansă celor care s-au dovedit a fi altfel decât îi credeam. Ai o bunătate care mă motivează și pe mine, ai o bucurie cu care mă molipsești, iar puterea și încrederea de care dai dovadă mă fac și pe mine mai puternică."

"Îți apreciez curajul și ambiția cu care ai reușit să ajungi acolo unde ți-ai propus. Știu că nu ți-a fost ușor, așa că eriți toate lucrurile frumoase care ți se întâmplă acum, pentru că sunt roadele efortului și dorinței arzătoare."

"De un singur lucru sunt mândră până la cer și-napoi, de faptul că îmi ești soră. Pe cât de mică ești, la propriu și la figurat, pe atât de ambițioasă și puternică ești. Exemplu trebuia să-ți fiu eu, sora cea mare, dar s-a dovedit că tu ești esența tare din sticluța cea mică. Ai realizat atât de multe, ai ajuns atât de departe și, după toate astea, ai rămas aceeași ființă veselă, blândă și fermecătoare. Ești o rază de soare!"

"Am observat că sunt multe calități de care nu ești conștient/ă și nu am înțeles de ce. Așa că m-am gândit să îți spun eu ce apreciez la tine, poate așa conștientizezi și tu ce comoară de om ești. Ești o persoană calmă, blândă și bună, ești o persoană optimistă și veselă, emani energie pozitivă și lumină, ai capacitatea de a face pe oricine să se deschidă în fața ta și să se simtă mai bine, nu judeci și nu critici, ai o răbdare fantastică și pui pasiune în tot ceea ce faci. Cum să nu iubești un astfel de om?"

"Am apreciat la tine emoția pură și bucuria sinceră de a mă vedea. Asta m-a făcut să mă îndrăgostesc de tine. Am apreciat faptul că te-ai deschis în fața mea și ai văzut în mine mai mult decât o femeie de care te simți atras fizic. Am apreciat că te-ai gândit de fiecare dată la binele și plăcerea mea, apoi la tine. Apreciez că mă asculți și că mă lași să spun tot ce gândesc, să mă eliberez. Îți mulțumesc!"