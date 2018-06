Îmi este frică să greșesc, recunosc, cu toate astea, nu am lăsat nicio secundă frica să mă împiedice să fac ce mi-am dorit. Mi-a fost frică, dar am riscat. Am riscat și s-au întâmplat lucruri frumoase, iar atunci când am greșit riscând, am avut de învățat o lecție.