Asa cum unele obiecte sunt purtatoare de noroc, altele nu aduc nimic bun in viata ta. Energia lor negativa poate fi motivul pentru care fericirea pare sa te ocoleasca.

Obiecte pe care sa nu le tii in casa conform Feng-Shui

Obiecte vechi, a caror istorie nu o cunosti

foto: By Aris Suwanmalee, Shutterstock

Indiferent ca sunt luate dintr-un magazin de antichitati, mostenite de la bunici sau cumparate la intamplare pentru ca ti s-au parut interesante, daca nu le cunosti istoria, e mai bine sa nu le pastrezi aproape. Obiectele poarta amprenta karmica a persoanelor care le-au detinut si a intamplarilor care s-au petrecut in preajma lor. Astfel, daca pandantivul pe care-l porti a apartinut unei persoane macinate de boala sau nefericire, poarta cu el energia negativa si o transmite mai departe.

Tot ce iti provoaca amintiri neplacute

O bijuterie de la fostul iubit, rochia pe care o purtai cand ai avut vreun accident... Chiar daca esti atasata sentimental de ele, e bine sa lasi la o parte nostalgia si sa le arunci sau sa le donezi. Pe de o parte, vederea lor iti induce o stare proasta, pe de alta, poarta o amprenta energetica negativa de care nu ai cum sa te eliberezi altfel decat renuntand la ele. Acelasi lucru este valabil pentru cadourile pe care le-ai primit si nu ti-au fost pe plac.

Oglinzile in dormitor

foto: By Andrew Bret Wallis, Shutterstock

Conform principiilor Feng shui, prezenta unei oglinzi in camera in care dormi alaturi de partenerul de viata poate aduce infidelitate in cuplu. Reflexia ei, mai ales daca este orientata spre pat, este ca o invitatie pentru o a treia persoana in cuplu. In plus, oglinzile au darul de a capta energiile, in special pe cele negative si de a reflecta problemele intampinate de-a lungul timpului, tulburandu-ti linistea.

Anumite statuete

Cele care intruchipeaza elefanti cu trompa in jos sau pasari sunt aducatoare de saracie si vesti proaste. Se spune despre ele ca poarta ghinion.

Florile ofilite

foto: By Andrew Bret Wallis, Shutterstock

Ceasurile care nu functioneaza

Florile sunt simbolul vietii, menite sa aduca bucurie, armonie, sa infrumuseteze prin prezenta lor. Insa cand se usuca si mor, chiar daca au in continuare un aspect estetic, nu mai sunt de bun augur. Plantele cu tepi ar trebui si ele evitate mai ales de persoanele irascibile, intensificandu-le nervozitatea. Nici animalele impaiate nu au semnificatii mai fericite, ba chiar se spune despre ele ca pot atrage nenorociri.

Un ceas care nu-ti arata corect ora, mai ales daca e vechi de cand lumea, are semnificatii infricosatoare. Sau il repari, sau scapi de el.

Incaltamintea veche

In general, orice obiect stricat trebuie aruncat. Acest lucru e valabil si in cazul pantofilor care nu mai sunt demult in stare buna. Daca ii pastrezi, atragi saracia, ba chiar si atacurile energetice din partea celor care nu-ti vor binele.

Tablourile dezolante

foto: By jesadaphorn, Shutterstock

Oricat ar fi de reusite, de scumpe sau de fascinante, tablourile sumbre, care infatiseaza dezastre naturale, suferinta, violenta, tristete atrag acelasi tip de experiente in viata ta. Mai ales in casa ta, in dormitor, in spatiile in care petreci mult timp trebuie sa ai doar obiecte care sa-ti inspire o stare buna, nu o strangere de inima atunci cand le privesti. Culorile din picturi sunt si ele importante. E bine sa fie cat mai optimiste si vesele.