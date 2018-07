Fii un om bun și viața îți va zâmbi. Fii un om bun și te vei bucura de cei mai frumoși prieteni și cea mai frumoasă familie. Fii un om bun și te vei transforma în cea mai frumoasă persoană din câte există pe pământ. Învață să fii un om mai bun cu ajutorul următoarelor citate inspiraționale!

„Nu disprețui lucrurile mici. O lumânare poate face oricând ceea ce nu poate face soarele niciodată: să lumineze în întuneric.” — Octavian Paler

„Inima omului e largă, de ce unii şi-o poartă strâmtă şi plină de ură?” — Marin Preda

„În oamenii frumoşi e frumoasă şi toamna.” — Plutarh

„Bunătatea nu e decât o iradiere a fericirii.” — Andre Gide

„Când dispare un om bun, Dumnezeu aţipeşte pentru o clipă.” — Mircea Albulescu

„Cuvintele frumoase costă foarte puțin. Și totuși, cât de multe obțin!” — Blaise Pascal

„Dăruiește-i persoanei pe care o iubești: aripi pentru a zbura, rădăcini pentru a se întoarce și motive pentru a rămâne.” — Dalai Lama

„Omul frumos tinde spre desăvârşire. Dacă nu poate vorbi împotriva urâtului, tace, dar în tăcerea lui e un refuz hristic a tot ceea ce înseamnă urât.” — Dan Puric

„În momentul în care simți că nu mai ești dependent de nimeni, în ființă ți se instalează o tăcere profundă, o relaxare lipsită de febrilitate și tensiune. Dar asta nu înseamnă că atunci vei înceta să iubești. Din contră, vei cunoaște pentru prima dată o nouă dimenisune, o nouă calitate a iubirii, o iubire care nu se mai limitează la cuvinte și care se apropie mai degrabă de prietenie pură.” — Osho

„Dacă în drumul tău întâlneşti un om prea obosit ca să-ţi poată dărui un surâs, lasă-i-l pe al tău.” — Dale Carnegie

„Cel mai bun mod de a te înveseli este să încerci să înveselești pe altcineva.” — Mark Twain

„Cel mai fericit om e acela ce face fericiti un numar cat mai mare de oameni.” — Tolstoi

„Să ne ridicăm și să fim recunsocători pentru că, chiar dacă nu am învățat multe astăzi, am învățat măcar puțin, și dacă nu am învățat puțin, cel puțin nu suntem bolnavi, iar dacă suntem bolnavi, cel puțin nu am murit; așadar, să fim recunoscători.” — Buddha

„Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi e superior prin ceva. De aceea încerc să învăț câte ceva pe lângă fiecare.” — Sigmund Freud