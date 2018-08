Și astfel ne uităm în sacul cu activități și lucruri care ne plac și începem să le scoatem de acolo pe rând. Pasiunile, hobby-urile sunt primele care ne vor ajuta să învingem anxietatea.

Din cauza anxietății renunțăm să mai ieșim din casă, renunțăm la tot ce ne făcea plăcere cândva, dar tot anxietatea, atunci când o conștientizezi, este cea care ne dă afară din casă.

Dacă ai un hobby care obișnuia să te motiveze în fiecare zi și îți oferea tot ce aveai nevoie ca să te simți fericită, întoarce-te la el. Dacă nu, îți prezint mai jos 5 hobby-uri care te ajută în lupta cu anxietatea.

1. Plimbarea

Nu contează unde locuiești, la sat, la oraș, la mare sau la munte, în România sau într-o țară străină, o plimbare în aer liber, pe străzi sau pe uliță, are aceleași efecte terapeutice. Este atât de multă frumusețe în jur pentru care acum nu avem ochi, încât atunci când vom depune un minim de efort să o observăm, ne vom întreba dacă aici este unde am locuit până acum și unde sunt locurile lipsite de viață care ne copleșesc în fiecare zi? Noi alegem să vedem urâtul, dar frumosul este chiar lipit de acest urât, dornic să fie remarcat. Un prieten drag mi-a spus la un moment dat: "Când mergi pe stradă, privește în sus, privește clădirile"... știi câte lucruri minunate am descoperit?! Câte ferestre și clădiri mi-au zâmbit... Plimbă-te cât mai mult, rătăcește-te printre străduțe, plimbă-te după ce a stat ploaia, dimineața sau la lăsatul serii. O să rămâi fascinată de câtă bucurie îți va umple inima și cum gândurile gri se vor rispi lăsând loc imaginației creative.

Sursa Foto: Shutterstock/By Dennis van de Water

2. Hatha Yoga

Hatha yoha este un tip de yoga răspândit în Occident în a doua jumătate a secolului XX și constă într-o serie de exerciții corporale și de respirație. Sunt opt poziții principale care definesc hatha yoga:

Sarvangasana sau Postura lumânării (benefică în ceea ce priveşte reglarea ritmului hormonal, precum şi în cazul persoanelor cu probleme ale glandei tiroide.)

Dhanurasana sau Postura arcului (fortifiază muşchii umerilor, ai spatelui şi ai mâinilor; previne constipaţia; creşte nivelul de energie și îmbunătăţeşte circulaţia periferică)

Paschimottanasana sau Postura cleştelui (tonifică organismul, prelungește durata de viață, catalizează emoțiile)

Halasana sau Postura plugului (mărește capacitatea de concentrare și îmbunătățește starea de spirit luptând împotriva depresiei)

Mayurasana sau Postura păunului (luptă împotriva toxinelor acumulate în urma consumului excesiv de carne roşie şi rezolvă problemele ficatului)

Matsyasana sau Postura peştelui (oferă energie, forță, putere de viață, măreşte capacitatea pulmonară şi are un mare efect în cazul persoanelor frustrate, geloase)

Shirshasana sau Postura "stând în cap" (stimulează circulaţia sângelui la nivelul creierului, ajutând la mărirea capacităţii de memorare; ameliorează durerile de cap și tratează problemele cu somnul sau coloana vertebrală; oferă energie și putere, înlătură stările de anxietate şi de nervozitate)

Bandha- Contracţia (reduce stresul)

Sursa Foto: Shutterstock/By Fizkes

3. Grădinăritul

Oh, Doamne, abia aștept ziua în care mă voi muta la curte, unde să am o grădină mică în care să pun câteva răsaduri de roșii, castraveți și ceapă. E tot ce îmi doresc. De la poartă și până la intrarea în casă o să fie o alee cu flori multicolore de o parte și de celaltă. Pentru că, așa cum ți-ai dat seama, grădinăritul este armă împotriva anxietății. Transformă-ți grădina în propriul spațiu Zen, un spațiu de meditație. Poți începe prin amenajarea unui locușor pe balcon, dacă stai la bloc. Crește flori în ghivece și chiar câteva răsaduri.

Sursa Foto: Shutterstock/By David Prahl

4. Înotul

Din păcate, nu am simțit pe pielea mea beneficiile înotului, însă am observat la ceilalți. Oamenii se schimbă în jurul meu când îi văd ieșind din mare după ce au înotat. Zâmbesc, se simt eliberați și au energie. Nu am simțit-o pe pielea mea, dar îmi pot imagina ce simt ei și mă entuziasmez. Înotul este un exercițiu delicat ce permite omului să se concentreze asupra respirației oferindu-i o profundă stare de relaxare. Înotul reduce nivelul de stres, crește nivelul de energie, reduce anxietatea și îmbunătățește relația cu somnul.

Sursa Foto: Shutterstock/ By Kl Petro

5. Dansul

Dansul este o activitate socială, prin urmare și o formă de terapie, cu atât mai mult cu cât merge mână în mână cu muzica. Concentrat pe exprimare la nivelul corporal, dansul te ajută să îți descoperi resursele de vindecare. Conectează-ți corpul în moduri esențiale și permite-i să exprime sentimentele adesea greu de exprima în cuvinte - act benefic persoanelor care au suferit traume și celor care suferă de anxietate sau depresie. Dansul combate stresul și îmbunătățește starea de spirit, previne depresia și demența, iar dansurile în doi au efect calmant asupra psihicului, stimulând dispoziția pentru intimitate și relaxare.