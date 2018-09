sursa foto: shutterstock/by chepko danil vitalevich

Simptome ale depresiei

stare de tristețe permanentă/anxietate

atitudine pesimista

sentiment de vinovăție sau neputință

pierderea interesului inclusiv pentru lucrurile care îți aduceau bucurie

lipsă de energie/senzația de oboseală

stare de neliniște

stare de nervozitate/iritabilitate/irascibilitate

tulburări de somn

dificultăți de concentrare

lipsa încrederii în sine

probleme fizice: durere de cap, tulburări digestive,etc.

Trebuie să recunosc că evenimentele tragice care au avut loc în ultima perioadă m-au afectat enorm. Sinuciderea lui Chester de la Linkin Park, sinuciderea lui Tim Bergling (Avicii), decesul lui Mac Miller (supradoză), decesul cântăreței Dolores O'Riordan (amestec de alcool cu medicamente eliberate doar cu rețetă) m-au făcut să mă îngrijorez și mai tare în ceea ce privește depresia.

Pentru mine, depresia nu este doar un cuvânt aflat pe buzele tuturor sau vreo boală nouă care îi afectează pe tot mai mulți din jurul nostru. Sunt predispusă la depresie încă din copilărie, lucru pe care l-am cunstientizat relativ de curând, după ce am încercat să îmi dau seama de ce stările de tristețe sunt mai dese și mai puternice decât cele de bucurie și am rememorat anumite evenimente și gesturi din trecutul meu. Nu îmi doresc să dezvălui mai multe amănunte din experiența proprie, însă dacă simți că ceva este în neregulă cu tine și că schimbările de dispoziție sunt tot mai dese, tristețea fiind cea care primează de fiecare dată, ar trebui să începi să îți pui niște întrebări și să aflii cât mai curând răspunsurile și soluțiile.

Mă bucur pentru persoanele care susțin că nu cunosc ce este aia depresie, că ei nu lasă o simplă stare de moment să le afecteze prea mult viața, însă mă deranjează că unele dintre acestea nu acceptă ca depresia, sau cum vor ei să o numească, este reală și că ne răpește nu doar artiști dragi, ci și persoane apropiate. Depresia este o problemă gravă ce necesită ajutor imediat ce este depistată. Puține sunt cazurile în care un om depresiv se poate vindeca singur, dar este și asta un început. Așadar, hai să vedem care sunt cele 3 persoane care te pot ajuta în luptă cu depresia.

Cu cine vorbești când ești deprimată

1. Propria persoană: așa cum spuneam, vindecarea începe cu tine. Este nevoie să accepți că ai o problemă care se poate numi depresie și este nevoie să îți dorești să te vindeci. Poți începe prin a face exerciții și eforturi în fiecare zi, de fiecare dată când te simți copleșită. Încearcă să ieși din starea în care te afli, nu lăsă gândurile să te țină prizonieră. Dacă îți este greu să vorbești cu cineva despre ceea ce simți, încearcă biblioterapia - "M-am hotărât să mă vindec singur- prin biblioterapie, asimilând gândurile relevante ale celor mai înţelepţi oameni care au trăit vreodată." [fragment din cartea Soluția Schopenhauer a lui Irvin D. Yalom]. Cărțile îți pot oferi răspunsurile și soluțiile de care ai nevoie. Scrie într-un jurnal... scrie gânduri, sentimente, trăiri, experiențe.

2. Psihologul/Psihoterapeutul: nu le da ascultare celor care spun: "vino la mine că îți spun eu ce trebuie decât să dai la un psiholog niște bani degeaba.". Îți spun din propria experiență că psihologul te poate ajuta mai mult decât îți închipui. Psihologul/Psihoterapeutul este o persoană cu pregătire, o persoană care a citit, s-a documentat, a investigat și a primit diplome pentru cunoștințele sale în domeniu. Este o persoană care a întâlnit cazuri, a cunoscut oameni, a ascultat povești. O prietenă, mai ales dacă nu a trecut și ea prin aceeași situație, îți va da niște sfaturi generale, ce a auzit și ea din stânga sau din dreapta sau pur și simplu își va da cu părerea și te va zăpăci și mai tare. Psihologul, în schimb, știe cum să lucreze cu tine, știe ce întrebări să pună și ce puncte să atingă astfel încât singură să îți răspunzi și să găsești soluțiile.

3. Duhovnicul. Am prieteni pe care credința i-a salvat de la moarte. Am prieteni pe care credința i-a ajutat să se ridice din cea mai adâncă groapă neagră și astăzi să fie chiar ei lumina din viețile celorlalți. Și sunt eu, cea pe care credința o ajută în fiecare zi să fie o persoană mai bună, mai calmă, mai veselă, mai optimistă și mai iubitoare. Am simțit vindecarea prin post și rugăciune, prin taina spovedaniei și prin mersul la Biserică. Nu am aflat în altă parte mai multă liniște și nu am simțit niciodată mai multă bucurie în inimă ca atunci când mă aflu în preajma părinților de la Mănăstirea Pângărați.