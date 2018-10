Foto: By Evgeniia Litovchenko, Shutterstock

Pentru unii, toamna inseamna frig, zile scurte, ploioase, natura trista, mohorata, gri. Pentru altii, inseamna frunze aramii si peisaje idilice, multicolore, stat la caldura sub patura cu un pahar de ceai fierbinte aromat, struguri dulci, dovleac copt. Totul depinde de perspectiva. Tu ce alegi sa vezi, sa traiesti? Putem transforma orice moment intr-unul aproape perfect, asa ca traieste din plin clipa asta, acest anotimp, aceasta zi. De ce sa astepti sa fie soare, cald si verde ca sa te bucuri de viata, cand poti sa o faci si acum, aici? Fii ca toamna!

1. Cauta schimbarea!

Actiunile noastre sunt de cele mai multe ori repetitive. Parcurgem in fiecare zi acelasi drum spre serviciu, ne oprim la acelasi magazin pentru cumparaturi, ne culcam cam la aceeasi ora, gatim aceleasi retete, purtam acelasi parfum, aceeasi tunsoare. Asa ne-am obisnuit, asa ne este confortabil. Evitam schimbarile, pentru ca ele vin cu riscuri, cu necunoscute. Insa schimbarile fac parte din viata, iar natura nu se teme de ele: e vara si cald, pentru ca peste cateva zile toamna sa te oblige sa scoti pilota si gecile din dulapuri. Noi oamenii, facem parte din acest ciclu existential. Asa ca, nu te teme sa incerci lucruri noi, mai ales daca cele vechi nu-ti mai aduc bucurie. Plateste pretul schimbarii pe care ti-o doresti si care, chiar daca acum pare debusolanta si pustie precum copacii desfrunziti, iti poate aduce o noua viata, mai luminoasa, mai colorata!

2. Invata sa renunti!

Nu de putine ori in viata trebuie sa pui punct si sa o iei de la capat. Ai curajul sa te desprinzi din relatiile nefericite, de prieteniile false, de locul de munca unde nu te mai simti bine.

Orice sfarsit se transforma intr-un nou inceput. Renuntarile, cu cat mai dificile, cu atat mai mult ne intaresc. Uneori renuntarea vine ca o eliberare, ca o gura de aer proaspat, ca o noua sansa.

Chiar daca e sfasietor sa intorci spatele si sa lasi in urma ce a fost, cu sufletul pustiu, viata merge mai departe. O vreme va fi toamna la tine-n ganduri, dar mai tarziu vei gasi iar loc si timp pentru iubire. Lupta pana la infinit doar pentru lucrurile care merita, in rest, lasa-te purtata de val! O frunza care cade nu se intreaba incotro se indreapta. Ea lasa natura sa isi urmeze cursul firesc. La fel si tu, nu incerca sa calculezi si planifici totul. Uneori, pur si simplu adapteaza-te clipei!

3. Trage linie!

Cu totii facem asta la sfarsit de an. Punem cap la cap reusitele si esecurile, castigurile si pierderile, prieteniile si certurile, ca sa vedem unde ne situam, cat de bine ne-a mers, unde am gresit, ce trebuie sa imbunatatim sau sa repetam. E o evaluare necesara, care trebuie sa ne motiveze sa ne organizam mai bine, sa ne facem planuri mai realiste, realizabile. Daca nu reusesti un bilant pozitiv, macar sa fie unul optimist! Orice-ar fi, nu uita ca in fiecare dimineata soarele rasare, iar dupa fiecare toamna-iarna vine primavara!