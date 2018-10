Primul magazin IKEA in care nu se mai poate plati cu bani lichizi

Așa cum am mai spus-o în repetate rânduri, fericirea se găsește în lucrurile mărunte, care de cele mai multe ori sunt chiar sub nasul nostru, doar că suntem mult prea preocupate de viitor și de ce are vecinul în curtea lui, încât să le băgăm în seamă.