Obișnuiesc să îmi încep ziua citind câteva pasaje dintr-o carte motivațională. De cele mai multe ori mesajele pe care le primesc citind respectivele rânduri răspund unei întrebări care mă bântuie sau îmi confirmă o idee primită pe calea inuiției.

Volumul care îmi stă acum pe noptieră este autobiografia lu Wayne Dyer intitulată ”I Can See Clearly Now,” o carte pe care ți-o recomand din tot sufletul. Chiar dacă este vorba despre povestea acestui maestru spiritual, suntem cu toții suflete aflate pe același drum către desăvârșire. Prin urmare, te vei regăsi în multe dintre experiențe.

Suflet bătrân și avansat pe calea sa spre iluminare, Wyne Dyer și-a dat seama de la o vârstă fragedă că starea sa de bine, de bine interior, depinde de el. Autorul povestește cu mult umor cum, pe când era în clasa a cincea, o profesoară le-a reproșat elevilor că se simte foarte supărată și rănită de felul în care ei se poartă. Wayne Dyer își amintește că afirmația și atitudinea ei mânioasă l-au amuzat. A fost surprins să vadă cum o femeie matură își pierde controlul cu atâta ușurință.

”Cum poate permite ca atiudinea năzdrăvană a unor copii să fie o sursă de disconfor pentru ea? Ea este profesoara, ea este șefa, ea ar trebui să aibă controlul asupra acestei săli de clasă când de fapt le permite celorlalți să o facă să se enerveze. Cum este oare posibil să își cedeze puterea unui grup de copii care nu ascultă pentru că ora este plictisitoare?” scrie Wayne Dyer în cartea sa.

Încercând să îi facă pe copii să se simtă vinovați, femeia a mărturisit, de fapt, puterea pe care aceștia o au asupra ei. Mulți oameni vor încerca să te manipuleze folosindu-se de această tactică sau de slăbiciunile tale. Alții îți vor apăsa butoanele fară nici o intenție.

sursa foto: shutterstock/ syda productions

Ceea ce contează însă este atitudinea ta. Să fii prezentă și să îți dai seama când cineva încearcă să te folosească. Să conșientizezi ce anume ai de acceptat și de vindecat atunci când o persoană apasă un buton dureros. Să nu uiți că oamenii care sunt agresivi trăiesc o mare suferință interioară. Să acționezi în loc să reacționezi. Nimeni nu te poate face să te simți aiurea fără permisiunea ta. Starea ta de bine este întotdeauna în mâinile tale.