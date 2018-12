Da, nu este vorba doar de percepția noastră asupra lumii ci de realitatea propri zisă (dacă nu l-ai văzut până acum, îți recomd cu căldură filmul ”What The BleEP Do We Know).

Într-unul din experimente, cercetătorii au izolat ADN uman într-un container perfect sigilat și l-au plasat în apropierea unui voluntar. Apoi i-au dat donatorului mostrei de ADN un impuls emoțional care i-a creat diverse stări emoționale. Stările subiectului au avut un impact imediat asupra ADN-ului din container. Mai precis, în prezența emoțiilor negative acesta s-a contractat. În prezența emoțiilor pozitive, acesta s-a relaxat. Și pentru că a venit vorba de emoții, fii atentă la el. Conform lui Eckhart Tolle, emoțiile sunt negative și provin de la identificarea cu mintea și deconectarea de ființa noastră lăuntrică. Stări precum bucuria, iubirea, pacea, pe care noi le catalogăm drept emoții pozitive, reprezintă de fapt o stare naturală de a fi atunci când ne reamintim cine suntem și ne eliberăm de sinele nostru fals.

Într-un alt experiment, cercetătorii au extras leucocite de la diverși donatori pe care le-au plasat în compartimente diferite pentru a le măsura sarcina electrică. Donatorii au fost plasați într-o cameră separată și expuși unor clipuri video care au stârnit diverse emoții. Atât donatorii cât și ADN-ul au fost monitorizați ș, din nou, DNA-ul a demonstrat modificări identice cu cele ale donatorilor în același timp cu aceștia. Același lucru s-a repetat și atunci când ADN-ul a fost mutat din clădire, la peste 50 de mile distanță de subiecții experimentului. Astfel s-a dovedit că aceștia și ADN-ul pot comunica dincolo de spațiu și timp. Nu sună rău, nu-i așa?

Al treilea experiment a demonstrat efectul ADN-ului asupra lumii noastre fizice. Fotonii de lumină care alcătuiesc lumea din jurul nostru, au fost observați într-un spațiu gol. Plasarea lor în spațiu era absolut aleatorie. Apoi, în spațiul respectv a fost introdus ADN uman. Fotonii au încetat să se mai comporte aleatoriu și au luat forma geometrică a ADN-ului uman.

Concluzia celor treie experimente a fost că, din moment ce emoțiile noasre afectează ADN-ul nostru iar ADN-ul are un impact asupra realității înconjurătoare, înseamnă că emoțiile noastre pot schimba lumea din jurul nostru chiar și la nivel fizic. Așadar, data viitoare când te lași cuprinsă de emoții negative, amintește-ți că ne creăm realitatea prin simțăminte și emoții.