Singurele persoane de care ascult în prezent, și nici de ele așa cum ar trebui, sunt psihologul și duhovnicul. Cu toate astea, sunt câteva sfaturi de care țin cont și astăzi, în care cred cu tărie, pentru că m-au ajutat de fiecare dată și s-au dovedit a fi cele mai bune. Sunt sfaturi pline de înțelepciune, nemuritoare, pe care nu trebuie să aștepți să le primești, pentru că îți ies în cale la fiecare pas.

1. Cere și ți se va da.

„Cere și ți se va da” nu este un simplu titlu de carte sau o vorbă care intră pe o ureche și iese pe cealaltă, ci este un mesaj din Biblie, cu mai mult înțeles decât credem: ”Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află, şi celui ce bate i se va deschide.”. Și am primit de fiecare dată când am cerut, indiferent dacă am cerut unei persoane apropiate ori strpine, sau am cerut Lui. Dar am primit de fiecare dată când am cerut ceva cu folos, ceva ce mi-am dorit cu adevărat.

2. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi.

Ăsta este un sfat cu care mă lupt și în prezent, pentru că, ori de câte ori mi-am demonstrat că nu este bine să las pe mâine ce pot face astăzi, sau să las până în ultimul moment rezolvarea lucrurilor, tot nu m-am învățat minte. Dar și de fiecare dată când ascult de el, sunt recunoscătoare pentru înțelepciunea care mi-a fost dată.

3. Ascultă-ți inima!

Îmi place să cred că am o inimă frumoasă, o inimă în care sălășluiesc iubirea, bunătatea, blândețea și credința, așa că de cele mai multe ori mă las condusă de ea. Datorită ei văd partea bună a lucrurilor, văd frumosul în oameni și cred că totul este posibil atunci când îți dorești ceva cu adevărat. Iar atunci când îmi ascult inima și îi ofer ceea ce o face fericită, sunt fericită și eu. Doar că uneori e nevoie să îi pun piedică, pentru că... asta este lumea în care trăim și în unele cazuri este mai bine să lăsăm mintea să acționeze, căci inima e prostuță și nu știe ea multe.

4. Ascultă-ți intuiția!

Înainte să asculți de ceilalți, încearcă să îți asculți intuiția, pentru că ea rar se înșală. Nu se știe de unde vine, de unde știe ea ce și cum este mai bine, dar pur și simplu știe. Intuiția este acea voce interioară pe care o auzi neîncetat, acel al șașelea simț pe care toți îl avem, dar puțini îl băgăm în seamnă. Așadar, ascultă-ți instinctul data viitoare și o să fii mai împăcată!

5. Răbdare, Răbdare, Răbdare.

Sau: lucrurile bune vin la cei care așteaptă. Sau: cu răbdarea treci marea. Sau: graba strică treaba. Încearcă să grăbești o situație și vezi ce se întâmplă. Îți zic eu: nu te bucura prea tare, pentru că rezultatul nu o să fie cel la care te aștepți. Lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple, d-asta de multe ori nu primim ce ne dorim atunci când ne dorim. Așa că am învățat să nu mă mai supăr pentru că nu mi-a fost îndeplinită dorința imediat a doua zi, ci să mă bucur că s-a îndeplinit chiar și după jumătate de an, când aproape că uitasem de ea.

Ține minte! Părintele Cleopa avea o vorbă: “Niciodată să nu dai sfat nimănui, până când nu l-ai trăit tu! Cel ce dă sfat, dar el nu l-a trăit, este ca izvorul de apă pictat pe perete.”.