„Viaţa nu-i niciodată chiar atât de bună, dar nici chiar atât de rea pe cât pare.”, spunea Guy de Maupassant, și cât de adevărat a spus-o. Ne plângem tot mai mult de cât de greu ne este să ținem pasul cu ce se întâmplă, de lipsurile pe care le avem, de cum nu putem obține ceea ce ne dorim, dar nu ne dăm seama că asta se întâmplă din cauza faptului că ne dorim mereu mai mult și mai mult, fără să fim recunoscători vreodată pentru ceea ce deja avem.

Există atât de multă fericire în viața noastră acum, păcat că nu avem ochi ca să vedem acest lucru. Și fericirea stă în calea noastră la fiecare pas pe care îl facem, doar-doar ne vom împiedica de ea și o vom băga în seamă.

sursa foto: shutterstock/by mozakim

Arta simplității

Caută liniștea

Te provoc să întocmești tu o listă, ascunsă într-o agendă, astfel încât să ai doar tu acces la ea, cu lucrurile simple care consideri că ți-ar aduce liniște și fericire în viață, iar pe lângă acestea adaugă-le și pe următoarele:

Deschizi radioul imediat cum te-ai urcat în mașină? Asculți un podcast atunci când faci curățenie? Muzica răsună zgomotos din boxe când îți faci exericițiile? Creierul nostru este obișnuit să primească informații în orice moment din zi și din noapte, iar asta nu face altceva decât să ne țină în alertă, împiedicându-ne să avem un moment al nostru în care ne imaginăm, creăm, visăm. Liniștea, în schimb, este cea care ne oferă ceea ce creierul și sufletul nostru au nevoie pentru a funcționa sănătos. Începe cu un pas mic: găsește o activitate care nu îți dă voie să asculți ceva pe fundal. Acordă 15 minute pentru început, apoi poți ajunge la o oră.

Petrece timp în natură

Știu că ai auzit asta de mai multe ori până acum. Și mai știu că nu ai făcut nimic în privința asta, ești tot acolo, tot în oraș, între blocuri, între patru pereți, între mașini. Încă nu ai înțeles câte minuni poate face cu întreg organismul tău o plimbare de câteva minute în natură, printre copaci și flori, acompaniată de ciripitul păsărelelor. Chiar și în anotimpul rece, când copacii sunt goi, natura are farmecul ei aparte și energia cu care te încarci de la ea este aceeași, poate chiar mai puternică decât în orice alt moment. Oprește-te și privește frunzele, privește pământul, privește tot ce a fost lăsat gratuit și frumos pentru noi!

Evită ratele și creditele

Este adevărat că în zilele noastre nu ne prea permitem să facem cumpărăturile mari fără a “colabora” cu banca, dar există și această posibilitate, care simplifică mult viața. Dacă în acest moment ai tot necesarul în casă, care este motivul pentru care ai face un credit ca să îți cumperi ceva ce nu ai neapărat nevoie?! Îți zic eu, doar ca să îți complici existența. Prin urmare, dacă vrei mai puțin stres în viața ta și o viața cât mai simplă, stai departe de rate și credite. Cumpără calitate, nu cantitate Oricât de greu ți-ar fi să te abții din a cumpăra toate lucrușoarele alea mici și ieftine, trebuie să o faci! Se numește risipă. De bani, de energie, de spțiu. În zilele noastre se merge pe principiul – prefer să îmi cumpăr mai multe și mai puțin calitative decât unul singur, dar de calitate, dar concepția asta cam trebuie să se termine. În plus, așteaptă reducerile!

sursa foto: shutterstock/ by albina glisic

Nu păstra în casă lucruri care nu îți sunt folositoare sau care nu ți se mai par frumoase

Șanse ca în casele noastre să existe cel puțin 10 obiecte nefolositoare sunt foaarte mari. Ca tricourile alea pe care le păstrăm de la an la an în speranța că într-o zi le vom îmbrăca. Să ai cât mai puține lucrurile în casă nu înseamnă că ai o situație financiară mediocră și nu îți permiți să faci cumpărături săptămână de săptămână, înseamnă că ai înțeles în sfârșit ce înseamnă arta simplității.

Mănâncă tot din farfurie

Am preferat să spun așa decât să spun “mănâncă tot din frigider”. Sau, altfel spus și cel mai important, nu mai arunca mâncarea! Învață-te să gătești puțin, câte o porție pentru fiecare membru al familiei, chiar dacă asta înseamnă să gătești în fiecare zi sau o dată la două zile. În plus, mai renunță la vechiurile obiceiuri culinare și introdu în meniu alimente sănătoase și mâncăruri ușoare. Spre exemplu, dacă pentru astăzi ai gătit friptură sau orice altă mâncare gătită, peste două zile poți opta pentru un meniu cu fructe, semințe, etc.

Concluzia: viața este simplă, noi insistăm să o complicăm!