Atunci când îți asculți inima și ești de drumul destinului tău, totul conspiră în favoarea ta pentru a te ajuta să continui pe calea potrivită. Sincronicitățile sunt parte integrantă din acest ajutor. Iată cum se manifestă:

1. Primești e-mailuri sau apeluri telefonice aleatoare. Intâlnești persoane pe care nu le-ai văzut de ani de zile. Chiar în momentul în care te gândești la o anumită persoană, aceasta apare în fața ta.

2. Atunci când ai o problemă sau ceva nu funcționează cum trebuie primești cel mai bun ajutor din senin, de acolo de unde nici tu așteptai sau te așteptai cel mai puțin.

3. Ți se întâmplă să urmărești seriale sau filme de televiziune, să asculți trupa preferată sau să auzi o melodie la radio și să simți că imaginile sau versurile au legătură directă cu viața ta. Ca și cum ar fi vorba despre tine și nu despre personajele sau situațiile imaginate de artist.

4. Oameni pe care abia îi cunoști încep să vorbească cu tine din senin exact despre problemele cele mai arzătoare cu care te confrunți în acel moment.

5. Persoanele potrivite apar de te miri unde, simultan. Instictiv, știi că acestea sunt cele de care ai nevoie pentru a rezolva situația prin care treci sau pentru a găsi răspunsuri la întrebările tale cele mai presante.

6. Primești un mesaj pozitiv, care are darul de a te liniști, încuraja, calma, umple de speranța, a-ți da încredere de unde nici nu visezi . Poate fi vorba de o carte, un ziar, un articol pe Internet, o emisiune radio, un spot publicitar, un film sau un serial.

7. Anumite semne, simboluri sau secvențe numerice precum fi 111, 222, 333, 444, 555, 777, 888, 999, 000 apar în fața ochilor tăi în mod repetat. Fiecare secvență numerică are o semnificație aparte (poți afla mai multe de la Carl Jung, cel care a scris despre sincronicitatea numerelor).

8. In timp ce navighezi pe rețelele de socializare, o imagine, un videoclip sau un articol îți dezvăluie exact răspunsurile de care ai nevoie.

9. Întâlnești o anumită persoană într-un loc oarecare și simți că există ceva adânc înăuntrul lor ce trebuie să descoperi pentru că te poate ajuta.

Foto by Veronika By via Shutterstock