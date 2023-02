Cartile de Tarot: Care sunt si ce stim despre ele?

Daca vrei sa afli mai multe despre cartile de Tarot sau pur si simplu vrei sa afli ce sunt, iata cateva informatii de baza.

Cărțile de Tarot de care probabil ați auzit măcar o dată pe parcursul vieții sunt 78 la număr și, simplist vorbind, sunt împărțite în două mari categorii: Arcana Majoră și Arcana Minoră. Arcana este un cuvânt ce provine din limba uitată latină și înseamnă mister sau secret.

Originile jocului de Tarot rămân un mister încă neelucidat, oamenii au păreri împărțite, iar această anecdotă nu o vom desluși în articolul ce urmează, însă putem spune câte ceva pentru ele, măcar pentru cultura generală a fiecăruia.

Arcana Majoră

Aceste cărți reprezintă viața “majoră”, mai precis, părțile importante ale vieții. Printre ele se ascund schimbările mari pe care le trăim, deciziile importante, răspântiile, greutățile sau marile bucurii ale vieții. Cărțile din Arcana Majoră sunt 22 la număr: Nebunul, Magicianul, Marea Preoteasa, Împărăteasa, Împăratul, Marele Preot, Îndrăgostiții, Faetonul, Forța, Eremitul, Roata Norocului, Dreptatea, Spânzuratul, Moartea, Echilibrul, Diavolul, Turnul, Steaua, Luna, Soarele, Judecata și Lumea.

Cei care aleg sa ghicească în Tarot se folosesc de cele mai multe ori nu doar de Arcana Majora ci și de cea Minora.

Arcana Minora

Aceste cărți dezvăluie viața de zi cu zi, întâmplările cotidiene. Arcana Minora este alcătuită din 56 de cărți care se împart in 4 părți: Bâte, Cupe, Spade, Pentagrame. Fiecare dintre aceste categorii are, desigur mai multe variabile- as, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, noua, zece, valet, cavaler, regina și rege. Fiecare dintre aceste categorii semnifica altceva și aduce un raspuns mai concret pentru cel care ghicește.

Exista cărți ce pot fi interpretate negativ în Tarot?

Mulți dintre cei familiarizați cu regulile și indiciile Tarotului sau dintre cei care ghicesc aleg să creadă că orice carte întoarsă este o carte negativă. Ei bine, in Tarot exista câteva cărți care nu aduc vesti tocmai bune oricum ar fi ele. Iată care sunt cele mai “proaste” cărți din Arcana Majoră:

Marele Preot- Presiune socială, pedeapsă

Îndrăgostiții- Greutăți, alegeri dificile, infidelitate

Spanzuratul- Înjosire, sacrificii mari

Diavolul- Răutate, ură

Turnul- Distrugere, traumă, pierdere importantă

Luna- dușmani

Arta Tarotului este, desigur, o știință complexa și ambigua. Nu oricine poate stăpâni ceea ce am încercat pe sus să descriem, nu oricine știe să interpreteze. Din toate timpurile Cărțile de Tarot și-au pus amprenta asupra vieții sociale ale oamenilor, au devenit un lucru important, pentru unii poate chiar sacru, pe care mulți îl văd ca pe o tradiție ce se transmite din generație în generație, știința, dar fi pachetul de cărți.

Dacă ești nou cu aceste noțiuni, dar ți-ar placea să afli mai multe, poți găsi multă documentare pe site-uri precum Emag sau Elefant.

Uite care sunt propunerile noastre:

1. Carti Tarot

2, Calea Tarotului

3. Ghicitul in Tarot