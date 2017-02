Prestigioasa revista Vogue a stat de vorba cu trei designeri de interior - Martyn Lawrence Bullard, Young Huh si Beth Diana Smith - despre trendurile de amenajare care vor fi populare in 2017. Asta inseamna ca mobilierul, culorile si decoratiunile pe care le vei gasi prin magazine vor respecta aceste noi tendinte chic in design care, din fericire, nu iti cer sa redecorezi intreaga locuinta.

Parchetul laminat inlocuieste gresia in baie si in bucatarie

Gresia este cel mai utilizat material in amenajarea bailor si bucatariilor. Impermeabila si practica, aceasta face fata cu succes umiditatii ridicate din aceste incaperi si este usor de curatat. Insa noul trend de design al bailor si al bucatariilor este sa inlocuiesti gresia cu parchetul laminat, pentru a da un aspect elegant si luxos locuintei tale. Acum gasesti in magazinele cu materiale de constructii modele de parchet rezistent la umezeala, insa orice mester iti va recomanda sa folosesti si o astfel de folie polietilena, care impiedica umflarea parchetului, tine umezeala la distanta si este excelenta pentru izolarea podelelor. Iar dupa cum observi, pretul este extrem de avantajos, asa ca nu va trebui sa faci o investitie masiva intr-o astfel de schimbare.

Verdele, declarat culoarea anului de Institutul Pantone

Verdele este culoare anului 2017, deci ne putem astepta sa o vedem peste tot, de la hainele din magazine, pana la mobilier, masini sau accesorii. Designerul Martyn Lawrence-Bullard spune ca tot mai multi dintre clientii sai sunt interesati de cum pot include aceasta culoare in designul locuintelor, mai ales ca se poarta o gama variata de nuante, de la verdele smarald, pana la tonuri mai blande de menta sau lime. Verdele este o culoare excelenta pentru living, deoarece are un efect calmant si relaxant asupra psihicului. Fie ca alegi sa varuiesti un intreg perete sau sa optezi pentru cateva detalii de accent, precum un covor verde ori niste decoratiuni, aceasta culoare va aduce vivacitate si tonus intregii incaperi. „Chiar si un set de pahare verde-smarald pe langa setul tau de farfurii albe poate da acel aer rafinat pe care il cauti”, spune Bullard.

Imprimeurile tropicale, ideale pentru femeile indraznete

Designerii de interior se inspira adeseori din trendurile de pe catwalk, asa ca nu este de mirare ca anul acesta imprimeurile tropicale sunt foarte populare si in amenajarea locuintelor. De la tapetul pentru pereti, pana la canapele cu imprimeuri indraznete sau perne decorative care ne amintesc de tinuturi exotice, toate acestea pot adauga un plus de energie unei incaperi. Pe de alta parte, acest tip de imprimeu li se potriveste mai degraba persoanelor cu o personalitate puternica, usor excentrice, carora nu le este teama sa se exprime chiar si in ceea ce priveste designul locuintei.

Mobilierul artizanal, solutia pentru un design original

Oamenii isi doresc piese de mobilier originale, care sa le reflecte gusturile, dar pe care sa nu le vada si prin casele prietenilor. De aceea, exista o tendinta de a apela tot mai des la producatorii mici sau cei care fabrica mobilier unicat. Mobilierul artizanal este mai scump, insa avantajul este dat de calitatea ireprosabila. Daca te gandesti sa abordezi acest stil, dar nu vrei sa faci o investitie majora, poti alege un scaun sau un taburet deosebit, lucrat manual, pe care sa il amplasezi la loc de cinste in locuinta ta.

Combinatia de marmura si alama, practica si la moda

Marmura si alama au crescut in popularitate inca din 2016, iar anul acesta vor ramane in tendinte, este de parere designerul Young Huh. „Este o combinatie a ceva foarte natural, curat, cum este marmura alba, cu un material dur, industrial si cu un aer putin glamouros, precum este alama”, spune designerul. O combinatie foarte populara pentru bai si bucatarii, aceste doua materiale au si avantajul de a fi foarte practice si rezistente atat la coroziune, cat si la depunerile de calcar, si sunt usor de curatat.

Asadar, daca vrei ca locuinta sa fie in linie cu tendintele din 2017 in ceea ce priveste amenajarea interioara, poti include unele dintre aceste trenduri, fie ca alegi sa iti renovezi cu totul casa sau sa optezi pentru niste decoratiuni mai discrete.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: VITA PIX