Ne petrecem o treime din viata dormind, asa ca dormitorul este una dintre cele mai importante incaperi din locuinta noastra. Cu cat aceasta camera ne este mai pe plac si se apropie de idealurile noastre in materie de design interior, cu atat reusim sa ne odihnim mai bine si sa ne relaxam odata ce am ajuns acasa. Confortul si eleganta dormitorului sunt aspecte pentru care nu este nevoie sa cheltuiesti o avere si pe care le poti accentua intr-un singur weekend, fara sa fii nevoita sa intri in renovari capitale cu intreaga locuinta. Iata ce poti face:

Schimba-ti patul micut cu unul „queen-size”

Patul este elementul central al dormitorului si este primul lucru pe care il observam cand intram in camera. De aceea, este suficient sa ai un pat luxos, cu un aer sofisticat, pentru a transforma complet perceptia asupra dormitorului tau. Chiar daca nu ai un dormitor de dimensiuni mari, este de preferat sa sacrifici spatiul in favoarea unui pat mai mare. Foarte in voga anul acesta sunt astfel de paturi tapitate care, dupa cum vezi in imagini, pot da un aspect elegant oricarei incaperi. Scopul final este sa te simti ca o adevarata regina in patul tau, iar acest lucru este mai greu de obtinut cand nu ai spatiu sa te desfasori. Noua ne-a placut si patul rotund, care este suficient de mare incat sa iti asigure tot confortul, dar forma sa il face foarte potrivit pentru a face economie de spatiu.

Investeste in asternuturi delicate

Poti spori confortul patului tau atat cu ajutorul unei saltele bine alese, dar si cu niste asternuturi din saten, care sa iti dea o senzatie placuta atunci cand te asezi in pat. Decoreaza-ti spatiul de somn cu cat mai multe perne de culori si dimensiuni diferite, dar si cu o patura din lana moale, si vei observa ca te vei relaxa mai usor si ve adormi mai repede. Explicatia este data de un studiu din 1937, care a descoperit ca oamenii prefera tesaturile moi si catifelate, deoarece acestea le dau o stare de beatitudine si de relaxare. Iar o cercetare din 2012 arata ca printre cele mai populare materiale se numara matasea, bumbacul si lana, in timp ce materialele rigide, care zgarie sau au striatii, au tendinta sa ne dea o stare de iritatie.

Decoreaza-ti nonconformist peretii

Daca te-ai plictisit de banalul alb al zugravelii, incearca sa faci o schimbare. Iti poti zugravi intreaga camera in culoarea ta preferata sau poti varui peretii pana la jumatate, pentru a da incaperii un plus de personalitate. De asemenea, exista modele superbe de tapet, care arata cel mai bine lipite pe peretele din spatele patului si care nu iti vor scoate foarte multi bani din buzunar. In schimb, efectul va fi unul de-a dreptul spectaculos, mai ales daca optezi pentru un imprimeu iesit din comun. Iar daca te pricepi la desen sau la pictura, poti incerca sa iti decorezi singura peretii cu propriile opere de arta.

Ilumineaza corect dormitorul

Felul in care cade lumina poate schimba dramatic felul in care arata dormitorul tau. Stim deja ca anumite tipuri de lumina ne pot ascunde anumite defecte si ne fac sa ne simtim mai increzatoare, asa ca acesta este tipul de lumina pe care ar trebui sa il folosesti si in casa ta. Evita lumina de culoare alba, care este obositoare pentru ochi, si alege niste becuri cu lumina calda. Doua aplice pe peretele din spatele patului, o veioza sau un corp de iluminat luxos pot transforma instantaneu sentimentul pe care il ai cand intri in dormitor, iar o astfel de schimbare nici nu te va costa foarte mult.

Mai multe idei poti gasi si in acest clip, in care designerul de interior Jacinta Preston iti spune care sunt cele mai importante lucruri de care sa tii cont cand amenajarea dormitorului tau este constransa de buget:

Aceste idei sunt suficiente pentru a da o noua fata dormitorului tau in doar cateva zilesi te pot ajuta sa te incadrezi si intr-un buget limitat. Secretul este sa identifici ce anume nu iti mai place la dormitorul tau, sa stii cum ti-ar placea sa arate si apoi sa cauti variante pentru a-l renova precum in visurile tale.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Undrey