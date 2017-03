Cand iti inviti prietenele la tine pentru o seara de discutii interminabile, maratoane de filme sau seriale ori pentru o sesiune de infrumusetare, poti face noaptea cu mult mai interesanta daca organizezi o petrecere tematica. Nu e nevoie sa cheltuiesti cu mult peste bugetul obisnuit, iar rezultatul va fi o seara pe cinste, in care sa va simtiti de milioane. Iata cateva idei pe care sa le pui in practica la urmatoarea intalnire cu fetele:

Seri exotice, pe ritmuri de muzica latino

Daca vrei sa recreezi atmosfera unei nopti pe o plaja din Cuba sau din Mexic, atunci vei avea nevoie de o selectie cu cele mai cunoscute piese latino, pe care sa poti face karaoke cu prietenele tale, de cateva palarii de tip „sombrero” si de suficient spatiu pentru a dansa pe ritmurile antrenante ale melodiilor. Bineinteles, o seara latino nu ar fi completa fara o astfel de bautura, pe care sa o savurati in pahare de shot-uri, cu putina lamaie si sare. Avantajul este ca nu ai nevoie de o planificare in detaliu si cu mult timp inainte pentru a pune in scena o astfel de seara. Dupa cum ai observat, bautura o poti comanda si online, la preturi mult mai mici decat in magazine, iar pe Youtube gasesti o intreaga selectie de melodii pe care sa va miscati pana dimineata.

Petrecerea „inapoi in copilarie”

O alta idee amuzanta, care va starni hohote de ras amestecate cu nostalgie, este cea in care organizezi o seara dedicata copilariei - o calatorie inapoi in timp, pe vremea cand va bucurati de acadele, sucuri cu pai, bomboane fondante si guma Turbo, mancati pufuleti si pufarine si va uitati la desene animate. Poti impune si un dress-code: fiecare va trebui sa poarte tricouri imprimate cu personaje din lumea Disney. De asemenea, puteti organiza si o seara de machiaj cu sclipici, farduri colorate si balsamuri de buze cu arome fructate si, garantat, va veti simti din nou ca in adolescenta.

Seara de board-games

Jocurile intretin atmosfera unei seri si nici nu va dati seama cum trec orele. O seara in care fiecare sa aduca un board game si sa va jucati pana dimineata poate da tonul unei adevarate traditii pentru tine si prietenele tale. Cele mai populare astfel de jocuri sunt Monopoly, Scrabble, Activity, Dixit, Cards against humanity sau Nox, insa puteti sa incercati si un Twister, daca va simtiti suficient de flexibile si aveti chef de ceva mai antrenant. Puteti sa incercati si o partida de poker, care va aduce un aer de seara de Las Vegas, si sa va faceti planuri despre strategiile pe care le veti pune in practica atunci cand veti ajunge intr-un cazinou din orasul luminilor.

Petrecerea in stil marocan

Daca vrei sa iti impresionezi invitatii, atunci o petrecere in stil marocan are, deopotriva, eleganta, rafinament si o doza de mister. Ai libertate deplina in a-ti decora casa cat mai colorat, cu tonuri de rosu-rubin, violet-ametist, albastru-safir sau verde-smarald. Pune pe jos cateva perne moi, pe care vor sta invitatii tai, si pune in mijloc o masuta mica, decorata cu vaze cu flori si cateva lumanari parfumate. Poti arde si niste betisoare parfumate, pentru a da locuintei tale o aroma cat mai intensa si mai memorabila. In ceea ce priveste meniul, poti prepara un pui cu curry si cuscus si un platou de covrigi si legume la gratar, alaturi de sosuri picante precum guacamole sau chilli.

Fiecare dintre aceste idei iti vor asigura o distractie pe cinste, piperata cu o doza de orginalitate care cu siguranta va ridica standardul pentru petrecerile tematice date la una dintre voi acasa. Tu pe care dintre ideile propuse de noi ai vrea sa o incerci prima data?

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: VGstockstudio