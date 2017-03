Foto: Olena Yakobchuk, Shutterstock

Cele mai multe dintre cuplurile tinere aleg folosirea prezervativului pentru a preintampina aparitia unei sarcini nedorite, dar si pentru a exclude riscul de infectare cu una dintre bolile cu transmitere sexuala. Conform statisticilor, riscul de a te infecta cu BTS (boli cu transmitere sexuala) este mai mare in cazul tinerelor cu varste intre 18 si 30 de ani.

Nedepistate si tratate la timp, aceste boli pot provoca sterilitate, numeroase afectiuni cardiovasculare si, in cele mai grave cazuri, pot duce si la deces. Nu toate aceste BTS au simptome in fazele incipiente, dar in cazul in care raporturile sexuale au devenit dureroase, ai pierdut din kilograme fara sa fi urmat o dieta sau te confrunti cu secretii vaginale suparatoare, este bine sa te prezinti la medicul ginecolog pentru investigatii. Pentru a afla mai multe despre aceste boli cu transmitere sexuala, am stat de vorba cu dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrica-ginecologie, cu specializare in infertilitate.

Cele mai frecvente BTS sunt infectia cu chlamydia, gonoreea, herpesul genital, HIV, virusul papiloma uman (HPV), sifilisul si trichomonas, ne-a declarat Dr. Vythoulkas. Iar principala cale de transmitere a acestora este contactul sexual normal, anal sau oral. O alta cale de infectare este de la mama la fat, in momentul nasterii, sau prin contactul cu obiecte infectate. Cu toate ca nu exista simptome foarte evidente, care sa-ti atraga atentia, cele mai intalnite sunt:

Modificarea secretiei vaginale (miros si culoare)

Aparitia senzatiei de usturime vaginala

Prezenta unor vezicule la intrarea in vagin

Dureri la urinare

Dureri in zona genitala si/sau in partea de jos a abdomenului

Contact sexual dureros

Sangerari dupa contactul sexual

Prezenta ranilor, negilor in zona genitala

Scurgeri in zona genitala

Cresterea in volum a ganglionilor inghinali, care pot deveni si durerosi

Acum ca ai aflat care sunt cele mai frecvente boli cu transmitere sexuala, iata la ce te expui cand uiti/refuzi sa folosesti prezervativul:

Chlamydia – este una dintre cele mai agresive boli cu transmitere sexuala si, nedepistata la timp, duce la infertilitate, a precizat dr. Vythoulkas. Se transmite exclusiv pe cale sexuala si este greu de depistat din cauza simptomelor ascunse. I se mai spune si “infectia tacuta”. Se poate depista la un control ginecologic de rutina, in urma prelevarii unei mostre de secretie vaginala.

Gonoreea – nu prezinta simptome de la inceput si este considerata una dintre cele mai periculoase BTS. Afecteaza atat femeile, cat si barbatii.

– Virusul Imunodeficientei Umane este virusul care produce SIDA (Sindromul Imunodeficientei Dobandite), dar a fi infectat cu virusul HIV nu inseamna ca ai si SIDA, aceasta fiind ultima forma a infectiei cu acest virus. Se transmite sexual, fiind principalul mod de contaminare, dar se poate transmite si prin seringi infectate, in timpul celor noua luni de sarcina, la nastere sau prin alaptare.

Sifilisul – este considerata cea mai intalnita boala cu transmitere sexuala din tara noastra, fiind transmisa prin contact sexual (vaginal, anal sau oral), dar si prin transfuzii de sange ori de la mama la fat.

Herpesul genital – Este o boala transmisa pe cale sexuala, prin contact cu pielea, iar simptomele apar in 3-10 zile de la contact.

Trichomonas – se transmite sexual, simptomele apar dupa maximum patru saptamani de la intretinerea raporturilor intime cu persoana infectata, dar si prin folosirea unor obiecte de lenjerie infectate (de exemplu, prosoape). Cand apar secretii cu miros neplacut, in culori galben-verzui, care provoaca mancarimi si usturimi inclusiv in momentul urinarii, mergi la medic negresit pentru investigatii, diagnostic si tratament corect, a mai precizat dr. Vythoulkas.

Nu uita ca principalul mod de a te infecta cu una dintre bolile cu transmitere sexuala este contactul sexual fara sa folosesti prezervativ. Evita contactele cu mai multi parteneri si aventurile de o noapte neprotejate. Mergi periodic la controale medicale pentru efectuarea urmatoarelor teste: Babes-Papanicolau, examen de secretie vaginala si cultura de col si alte investigatii pe care medicul ginecolog ti le va cere in cazul in care exista suspiciunea unei BTS.

