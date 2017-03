A trecut inca o evaluare si marirea de salariu la care tot visezi se lasa inca asteptata. Ce e de facut? Pregateste terenul asa cum trebuie (si nu, nu este vorba despre sapat si periat), da tot ce ai mai bun, si, nu in ultimul rand, nu te teme sa soliciti ceea ce iti doresti la momentul potrivit.

Ce trebuie sa faci daca iti doresti o marire de salariu?

Foto: pathdoc, Shutterstock

Fii cu ochii si urechile in patru

Fii atenta la ceea ce se intampla in companie, in departamentul tau. Asculta-ti cu atentie seful pentru a afla ce ganduri sau proiecte are pentru viitor. Studiaza piata si concurenta si vino cu idee creativa care sa va aduca un avantaj competitiv. Si nu uita sa ii multumesti sefului ca te-a inspirat sa dai tot ce ai mai bun.

Nu iti fie teama sa preiei initiative

Fie ca e vorba sa ii aduci unei colege ingropata in munca un pahar de apa sau sa vii cu o idee care sa sporeasca productivitatea in companie, nu te sfii sa iei initiativa. Intr-o mare de oameni care sunt buni executanti, te vei remarca. Inainte de a propune un proiect sau de a face anumite actiuni, gandeste-te bine cat poti duce si cat timp esti dispusa sa aloci. Fara o marire de salariu.

Fa-te placuta

Asta nu inseamna sa lingusesti si sa perii ci sa iti percepi colegii si sefii ca pe niste fiinte umane si nu ca niste roboti lipsiti de sentimente. Fii amabila, zambete, simte ca iti pasa de ei si da o mana de ajutor atunci cand poti. Evita disputele, barfele si bisericutele.

Iubeste ceea ce faci

Cea mai buna modalitate de a fi cea mai buna in ceea ce faci este sa iubesti acea meserie. Vei fi creativa si vei veni la serviciu cu placere, iar cei din jur vor simti entuziasmul tau si vor avea incredere in tine.

Perfectioneaza-te

Nu te culca pe o ureche pentru ca ai un contract pe perioada nedeterminata si un zambet dragut. Fiecare domeniu de activitate evolueaza tot timpul. Citeste presa si bloguri de specialitate, citeste, participa la evenimente de networking si conferinte, fa un curs online. O faci in primul rand pentru tine.

Fii asertiva

Sustine-ti punctul de vedere in mod politicos si spune nu atunci cand e cazul. In cazul in care nu ai observat, chiar si leaderii si managerii ii respecta si trateaza altfel pe cei care au incredere in propria persoana si sunt asertivi.

Cere si ti se va da

Nu asculta ce spune gura lumii si nu te gandi la situatia economica. Nu face o lista cu toate problemele tale familiale. Pregateste insa un raport legat de activitatea ta si de beneficiile pe care le-a adus companiei. Inarmata cu acesta, du-te la intalnirea cu seful tau si cere-i o marire de salariu. Pentru ca activitatea ta este valoaroasa si pentru ca meriti.

Foto prima pagina: Masson, Shutterstock