CE ESTE FluEnd® capsule?

FluEnd® capsule este o combinatie unica de principii active naturale.

Prin ingredientele continute, FluEnd® capsule contribuie la functionarea normala a mecanismelor de aparare naturale ale organismului, indeosebi la nivelul sistemului respirator.

Beneficii FluEnd® capsule:

Suport pentru cresterea imunitatii

Ajuta la mentinerea sanatatii aparatului respirator

Ajuta la instalarea unui somn odihnitor, datorita capsulei de noapte, care contine valeriana

Rolul componentelor:

Vitamina C si zincul contribuie la functionarea normala a sistemului imunitar.

Echinacea purpurea contribuie la functionarea normala a mecanismelor de aparare naturale ale organismului, indeosebi la nivelul sistemului respirator.

Salixalba (salcia) ajuta la eliminarea normala, prin transpiratie, a apei si a produsilor de metabolism.

Glycyrrhiza glabra (lemn-dulce) ajuta la fluidificarea secretiilor bronsice si la eliminarea acestora.

Zingiber officinale (ghimbir) are rolul de a fluidifica secretiile bronsice.

Allium sativum (usturoiul) ajuta la mentinerea sanatatii aparatului respirator.

Valeriana officinalis (valeriana) are efect calmant si usor sedativ, ajutând la inducerea unui somn odihnitor pentru a evita insomnia si oboseala.

MOD DE ADMINISTRARE:

Adulti - câte o capsula de zi din patru in patru ore si o capsula de noapte inainte de culcare/6 zile.

Recomandam FluEnd® capsule pentru functionarea normala a sistemului imunitar si a aparatului respirator.