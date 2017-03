Nu stiu ce ai facut cu vremea frumoasa de saptamana trecuta insa eu am profitat si am stat la soare, pe sezlong, in costum de baie pentru prima data pe anul acesta. Iar zile din acestea vor mai fi. Cu un aprilie incarcat in care celebram sarbatorile pascale, nici nu vom sti cand 1 mai va bate la usa. Cred ca iti doresti ca distractia de la mare sa te prinda pregatita. Iata ce poti face pana atunci pentru a avea un trup superb.

5 metode prin care poti avea o silueta de invidiat

Foto: Maksim Vostrikov, Shutterstock

1. Somn, somn si iar somn

Pentru nimic in lume nu sari peste 7 pana la 9 ore de semn nocturn pentru a-i permite trupului tau sa se regenereze si sa isi recastige echilibrul hormonal.

2. Nu te lasa cocosata de munca nici la propriu, nici la figurat

Tine stresul sub control, arede mai multe calorii si diminueaza riscul atrofierii muschilor facand scurte plimbari in timpul zilei ba chiar cerandu-i sefului tau sa iti ofere un birou la care sa poti lucra stand in picioare. De regula, atunci cand petrecem multe ore stand pe scaun la birou, corpul are nevoie de mai putina energie. Practic, ne "inchidem" muschii si stam cocosate.

3. Mananca bine si des

Mesele frugale si dese ajuta la buna functionare a metabolismului in timp ce alimentatia bazata pe plante cu frunze regleaza nivelul insulinei. Cu cat farfuria ta arata ca un curcubeu - alcatuit din legume si fructe, cu atat mai rapide vor fi rezultatele.

4. Hidrateaza-te

Nu uita sa bei apa pe tot parcursul zilei. Aceasta nu trebuie sa fie nici foarte rece, nici calda ci, in mod ideal, la temperatura camerei. O hidratare adecvata poate contibui la cresterea activitatii metabolismului cu pana la 30 la sura. Si asta datorita faptului ca, in proportie de 70-80 la suta, corpul nostru este alcatuit din apa.

5. Pune accentul pe antrenamentele de forta

Cu cat ai o masa musculara mai mare cu atat corpul tau arede mai multe calorii. Masa musculara se castiga cu ajutorul antrnamentelor de forta efectuate la aparate, cu greutati libere sau folosind propria greutate musculara. Un circuit cu greutati usoare, repetari numeroase si perioade de reapaos scurte va mentine pulsul la un nivel ridicat si va duce la cresterea rezistentei musculare dar, si la arderea excesului de tesut adipos.

Foto prima pagina: Amelia Fox, Shutterstock