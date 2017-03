Foto: Dean Drobot, Shutterstock

Sa imi pun sau sa nu imi pun sutien? Aceasta este intrebarea. Si chiar daca este departe de profunzimea filozofica a printului Danemarcei, pentru noi femeile, este la fel de importanta. Marturisesc sunt adepta fara. Ori de cate ori port sutien, ma simt ingradita. Bretelele aluneca unde si cand vor, ceva ma impunge in coaste si abia astept sa ajung acasa si sa il arunc de pe mine.

Prietena mea cea mai buna este exact opusul. Mai ca ar dormi cu sutienul pe ea. Ce spun insa specialistii?

Dincolo de confort, cum este mai bine si mai sanatos pentru noi?

Un studiu efectuat in Franta in 2013 a demonstrat ca pentru femeile foarte tinere purtarea sutienului nu este foarte benefica. Din punct de vedere medical, fiziologic, anatomic, sanii nu beneficiaza deloc de pe urma faptului ca li refuza sa experimenteze gravitatia. Din contra, sutienul ii face sa atarne. Atunci cand o femeie poarta sutien, sistemul de suspensie natural al corpului se atrofiaza.

Faptul ca purtarea sutienului diminueaza durerile de spate e un mit, a demonstrat acelasi studiu. In schimb, poate avea un efect negativ asupra circulatiei sanguine.

La studiu - desfasurat pe perioada a 15 ani, au paticipat femei cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani. O alta concluzie interesanta a fost aceea ca sfarcurile femeilor care nu au purtat sutien s-au ridicat in medie cu 7 milimetri pe an, in raport cu umerii.

Una dintre cele mai des intalnite probleme la femeile care aleg sa poarte sutien - mai precis la 80 la suta dintre acestea, este faptul ca nu stiu sa isi aleaga unul potrivit. Aceasta poate genera dureri de spate si de cap, o postura corporala defectuoasa si probleme in zona umerilor. Anumite sutiene contin substante iritante in materialul din care sunt confectionate ceea ce provoaca reactii alergice si chiar iritatii.

La asta se adauga recentele discutii referitoare la legatura dintre cancerul la san si purtarea sutienului. Unii cercetatori sustin legatura dintre acestea.

A purta sau nu sutien este o alegere personala pe care o poti face, de acum incolo, nu doar in functie de normele sociale dar si de felul in care te simti tu bine si de consecintele asupra sanatatii sale. Asadara, cu sau fara sutien?

