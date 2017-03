Foto: Dean Drobot, Shutterstock

Intr-unul dintre numeroasele filmulete de pe Youtube, Matthew Hussey vorbeste despre calitatile care il fac pe un barbat sa o considere o femeie o partenera de cursa lunga si nu doar o distractie de o noapte. Si nu nu este vorba nici de mancare, nici de camasa calcata la dunga sau de cadouri scumpe. Ci mai degraba de felul in care il faci sa te perceapa si sa se simta in preajma ta. Barbatii isi doresc o conexiune emotionala si un parteneriat real cu femeia de langa ei. "Devin dependenti intr-un mod placut de femeia care stie sa le spuna acele cuvinte care le stimuleaza atractia, le gadila egoul si ii fac sa se simta masculini si sexy," spune Matthew Hussey.

Ce-si doreste El de la tine?

1. Barbatul doreste sa te poata proteja

Eu cred ca iubirea nu are nici o legatura cu "a gadila orgoliului" ba din contra insa, trec mai departe pentru ca, in cazul in care nu te numeri deja printre admiratoarele britanicului, cred ca abia astepti sa afli care sunt cele cinci calitati pe care un barbat de calitate le cauta la o femeie. Dupa ce trece testul aspectului fizic.

Cu alte cuvinte, daca nu iti tine umbrela atunci cand ploua, te lasa sa cari pungile pline cu cumparaturi si pleaca la fotbal cand iti este rau, este pentru ca tu nu il lasi. Cheia, in opinia lui Hussey, este sa ii spui cat mai des cat de in siguranta te simti in preajma lui sau cat de mult iti place cum are grija de tine. Chiar si atunci cand te impinge jos din pat din greseala.

2. Barbatul doreste sa stie ca te gandesti la el

Dar nu prea mult. Spune-i ca ai pazit toata ziua telefonul, ca te-ai uitat de 100 de ori la poza lui de profil de pe Facebook sau ca vrei sa aveti cinci copii si o va lua la sanatoasa. O afirmatie subtila de genul "i-am spus prietenei mele, Irina, cat de norocoasa sunt ca te am in viata mea", e suficienta.

3. Barbatul vrea sa auda ca ai incredere in el

"Da, iubitul meu, te-au dat a cincea oara afara de la serviciu, dar am incredere in tine." Cum un barbat de calitate nu se comporta astfel, Matthew Hussey se refera la faptul ca tu sa ii arati ca ai incredere in puterea lui de a muta muntii din loc. Spune-i ca ai incredere in el si isi va dori sa auda asta cat mai des.

4. Barbatul vrea sa simta ca ai nevoie de el

Si nu, nu este vorba de o casa sau o masina noua. Ci sa iti ofere un umar pe care sa plangi cand treci printr-un moment dificil caci, la urma urmei esti femeie in toata firea. Si-asa ajungem la punctul cinci

5. Barbatul vrea sa auda ca ai incredere in tine

Ba mai mult decat atat, ca poti sa fii pe picioarele tale. Cu alte cuvinte, nu-l obosi prea tare si descurca-te si singura din cand in cand.

Foto prima pagina: Yuganov Konstantin, Shutterstock