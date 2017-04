Tii s-a intamplat sa te simti lipsita de energie si sa scotocesti in dulap dupa ceva rosu sau portocaliu? Sau sa te duci la un interviu pentru angajare si, instinctiv, sa porti o camasa alba sau o rochie albastra? Sa iti vopseseti peretii dormitorului intr-un albastru pal?



Fie ca esti constienta de asta sau nu, culorile pe care le aduci in viata ta - de la haine pana la masina, vorbesc despre tine si iti influenteaza starea de spirit. Ele te pot ajuta sa ai tot timpul o stare de spirit buna si rezervoarele cu energie pline astfel incat sa poti o raza de lumina si bucurie pentru cei care iti sunt dragi. Caci cu cat suntem mai bogati - la propriu si la figurat, cu atat mai mult le putem oferi celorlalti.

Semnificatia culorilor

Griul este asociat cu nepasarea, lipsa expresivitatii, depresia, apatia, lipsa poftei de viata. Negrul simboliseaza extremele de tipul totul sau nimic.

este asociat cu nepasarea, lipsa expresivitatii, depresia, apatia, lipsa poftei de viata. Negrul simboliseaza extremele de tipul totul sau nimic. Auriul simbolizeaza autoritatea, increderea in sine, creativitatea, perfectiunea.

simbolizeaza autoritatea, increderea in sine, creativitatea, perfectiunea. Argintiul inspira stabilitate emotionala si indeparteaza sau neutralizeaza negativitatea.

inspira stabilitate emotionala si indeparteaza sau neutralizeaza negativitatea. Bronzul simbolizeaza iubirea si pasiunea in relatiile personale si profesionale.

simbolizeaza iubirea si pasiunea in relatiile personale si profesionale. Rosul stimuleaza energia, inspira caldura si vivacitate, fiind asociat cu vointa, curajul si asertivitatea.

stimuleaza energia, inspira caldura si vivacitate, fiind asociat cu vointa, curajul si asertivitatea. Portocaliul inspira pofta de viata, creativitate, entuziasm, noi posibilitati.

inspira pofta de viata, creativitate, entuziasm, noi posibilitati. Galbenul stimuleaza activitatea mentala si energizeaza musculatura.

stimuleaza activitatea mentala si energizeaza musculatura. Verdele inspira echilibru armonie, vindecare.

inspira echilibru armonie, vindecare. Albastrul calmeaza si linisteste.

calmeaza si linisteste. Violetul este o culoare a transformarii care ajuta la calmarea stresului mental si emotional si intareste forta spirituala a unei persoane.

este o culoare a transformarii care ajuta la calmarea stresului mental si emotional si intareste forta spirituala a unei persoane. Magenta inspira magnetism si extra focus.

inspira magnetism si extra focus. Rozul este asociat cu tineretea si autenticitatea propriilor sentimente.

este asociat cu tineretea si autenticitatea propriilor sentimente. Maroul reprezinta siguranta, naturalul si simplitatea.

reprezinta siguranta, naturalul si simplitatea. Albul inglobeaza toate culorile. Este un simbol al puritatii, perfectiunii, echilibrului, armoniei.

Cromoterapia explica cel mai bine efectul pe care culorile il au asupra noastra dar si a persoanelor cu care intram in contact. Ce alegi atunci cand vrei sa impresionezi? Dar atunci cand vrei sa starnesti pasiune sau sa invoci senzatia de bine si de acasa? Arunca o privire in lista de mai jos si decide, independent de ceea ce dicteaza moda

Nu este nevoie sa iti arunci hainele la cos. Combina-le pe cele pe care le ai in asa fel incat sa folosesti efectele culorilor. Spre exemplu culorile mai terne pot fi inveselite cu bijuterii in culori indraznete. Nu in ultimul rand, fii atenta la starea de spirit pe care o ai si la cum te simti si alege culorile potrivite. Scopul este sa fii in armonie cu tine si cu lumea inconjuratoare.