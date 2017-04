comunicat de presa

Ajunsa la cea de-a 10-a editie, gama Deluxe revine, in apropierea Pastelui, in magazinele Lidl din toata tara. Clientii vor putea alege dintr-o varietate de produse sofisticate, la preturi accesibile. Ciocolata cu fructe deshidratate, homar sau creveti sunt doar cateva dintre delicatesele disponibile, care sa ii inspire pe acestia la o masa speciala de sarbatori.

An de an, in perioada Sarbatorilor de Paste si Craciun, Lidl isi surprinde clientii cu produse sofisticate, la preturi accesibile. Preparatele din aceasta gama le ofera clientilor ocazia de a se bucura de momentul lor Deluxe si de a experimenta mancaruri festive. Si anul acesta, timp de trei saptamani, romanii se vor putea bucura de produsele care i-au cucerit inca din decembrie 2012.

De exemplu, pentru o masa de Paste altfel, Lidl vine in intampinarea clientilor sai cu preparate deosebite, precum cartofi gratinati cu broccoli (9.99 lei) sau sparanghel verde (9.99 lei). Mai mult, in catalogul Deluxe clientii vor putea gasi retete alese, propuse de Chef Florin Dumitrescu. De exemplu, acestia pot incerca reteta de rosti de cartofi cu crema de sparanghel si icre de somon.

Lista specialitatilor din gama Deluxe disponibile in magazinele Lidl din toata tara continua cu homar intreg (39.99 lei), o delicatesa fiarta in apa cu sare, apoi congelata in bloc de gheata pentru a-si pastra savoarea. Si crevetii (24.99 lei) vor surprinde prin gustul lor delicat. Gata preparati, acestia sunt deliciosi alaturi de sosul de chili dulce, inclus in pachet.

Pentru un moment de rasfat dulce, clientii pot opta pentru ciocolata Deluxe (8.99 lei), amaruie sau cu lapte, in combinatii surprinzatoare, cu fructe deshidratate, nuci pecan, cirese amare sau mure. Cei nerabdatori sa se bucure de un desert rafinat vor gasi in gama Deluxe tortul cu fructe (36.99 lei), deja feliat, numai bun de savurat.

In plus,, clientii Lidl pot castiga saptamanal surprize de lux, precum o excursie de 5* pentru doua persoane la Monaco, oferita prin Lidl Tour, cate un scuter Primavera 50 4T sau marele premiu, un Audi TT Coupe. Mai multe detalii si regulamentul concursului sunt disponibile pe pe surprize.lidl.ro/concurs-deluxe