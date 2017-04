Una dintre cele mai frecvente dureri de sani este cea asociata cu perioada menstruala. Sunt cazuri cand si femeile aflate in perioada de postmenopauza pot prezenta dureri de sani, dar acest simptom apare in general la femeile tinere.

Incepand cu perioada pubertatii, sanii trec prin multe schimbari, tocmai de aceea este bine să-ti cunosti aceasta parte a corpului cat mai bine si sa stii sa recunosti semne care ti-ar putea arata modificari ale acestora. Pentru a afla mai multe despre acest subiect, am stat de vorba cu Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrica-ginecologie, cu specializare in infertilitate.

In primul rand, niciunei femei nu trebuie sa-i fi teama sa-si examineze sanii, a precizat dr. Vythoulkas. O poti face acasa, in timpul dusului zilnic, fara a fi deranjata. Cea mai buna perioada pentru aceasta autoexaminare este la 7-14 zile dupa prima zi a menstruatiei, atunci cand sanii sunt mai putin tensionati. Daca ai trecut de perioada menstruatiei, stabileste-ti o zi pe luna in care sa-ti faci aceasta autoexaminare.

Stiai ca: 40% dintre cancerele de san sunt detectate de femei care au simtit ceva la atopalpare.

Pentru a-ti autoexamina sanii este bine sa urmezi trei pasi simpli. Primul pas consta in asezarea in fata unei oglinzi mari. Tine spatele drept si mainile pe solduri. Studiaza-ti atent sanii si observa daca sunt diferente intre ei, daca prezinta umflaturi sau deformari. Mergi negresit la doctor daca ai observat modificari la nivelul pielii, pozitia unuia dintre sfarcuri este modificata sau s-a retras spre interior, durerea de sani este continua sau remarci aparitia unei umflaturi. Tot in fata oglinzii, ridica mainile deasupra capului si urmareste aceleasi modoficari. Pentru pasul urmator, intinde-te pe pat si pune o mana sub cap. Cu cealalta mana palpeaza-ti sanul cu degetele stranse, executand miscari circulare, usoare, pe suprafata sanului, de la clavicula la abdomenul superior si de la axila la decolteu, a completat dr. Vythoulkas. Cea mai usoara autoexaminare este cea din timpul dusului, cand relaxarea este mai profunda si palparea se poate face mai facil, sub jetul de apă călduță, acoperind toata suprata sanilor si axilelor. La fiecare autoexaminare, este bine sa fie examinat si mamelonul, strangandu-l usor intre degete.

Evita expunerea sanilor la soare in intervalul 10-16 si foloseste, chiar daca stai sub umbrela, creme solare cu factor de protectie mare.

Orice nodul palpat sau orice alta forma depistata prin autopalpare fie la nivelul sanului, fie in zona axilei, orice denivelare care deformeaza sanul, modificare a pielii (incretire, inrosire), modificare la nivelul mamelonului, aparitia unei secretii din mamelon, in special de culoare inchisa, durere continua de sani sunt semne care trebuie sa te trimita de urgenta la medicul specialist.

Autoexaminarea nu inlocuieste consultul de specialitate, precizeaza dr. Vythoulkas. Medicul va examina aspectul sanilor si apoi, prin palpare, va depista posibilele modificari la nivelul sanilor sau axilelor. Daca exista suspiciuni, medicul va recomanda efectuarea unei ecografii. Este o metoda non-invaziva a sanului cu ajutorul ultrasunetelor, dureaza putin si nu doare. Este recomandata femeilor sub 40 de ani. O alta investigatie recomandata femeilor este mamografia, care ajuta la detectarea modificarilor la nivelul structurii sanului. Se recomanda in special dupa implinirea varstei de 40 de ani.

