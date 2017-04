Un articol de Gabriela Cenusa

Nu exista un tabel de reguli care sa te invete cum sa fii fericit oricat s-ar incapatana tot marketingul din lumea asta sa iti arate , existi tu si asta ar trebui sa te faca extrem de fericit.

Fiecare zi este o sansa pe care o primesti de la Univers, simplul obicei de a te trezi si de a avea in fata o noua zi este o sansa, o sansa de a fi fericit, de a realiza ceva pentru tine sau pentru cei din jur, de ce nu?! Bineinteles ca este alegerea ta in fiecare dimineata daca vrei sa vezi oportunitati sau drame, daca vrei sa vezi frumosul sau uratul, daca vrei sa iti intuneci gandurile sau daca vrei sa le luminezi.

Gandeste-te la tine ca la cel mai frumos om pe care il cunosti, de ce? Pentru ca perceptia pe care o ai asupra ta se vede si se simte, in loc sa te critici mai bine lucreaza la lucrurile care iti displac si fa o schimbare in viata ta astazi, nu maine, nu anul viitor, amanarea este cel mai mare dusman pe care trebuie sa il faci sa dispara.

Inceteaza sa crezi ca altii au vieti mai frumoase decat a ta! Retelele de socializare sunt pline de poze perfecte, din locuri perfecte, cu haine perfecte, cu mancarea perfecta, cu familia perfecta si lista continua, perfectiunea este precum fata morgana, ea nu exista, este vorba doar despre perceptie. Este alegerea ta zilnica daca vrei sa vezi perfectiunea in vietile celor din jur si daca vrei sa iti deplangi soarta, sau daca alegi sa te bucuri de ceea ce ai tu astazi.

Invata sa te iubesti! Oricat de narcisist ar suna, asta trebuie sa faci, intotdeauna o sa existe oameni mai frumosi decat tine, oameni mai destepti decat tine, oameni mai bogati decat tine, dar tu cu tine o sa fii mereu, daca atunci cand te privesti in oglinda nu faci altceva decat sa te critici nu o sa lasi nimic bun sa intre in viata ta, suntem exact ca un magnet care atrage ceea ce are, daca gindurile tale sunt mereu negative, fericirea o sa stea mult timp la usa si o sa astepte sa ii dschizi iar tu o sa o astepti fara sa stii ca e acolo.

Alege cu grija oamenii din jurul tau, nu lasa in viata ta oameni care nu te ridica, oameni care nu te fac sa zambesti, oameni care nu te critica (nu exista evolutie fara critica), oameni care nu te fac sa simti ca tu contezi, fugi mancand pamantul de oamenii care se plang mereu si care te trag intr-o groapa cascata, fii alaturi de oameni care te fac sa vezi viata in nuantele tale preferate.

Invata sa te bucuri de lucrurile mici, la finalul zilei iti raman clipele si trairile, nu rochia pe care poate nu ti-ai permis-o, nu telefonul scump pe care abia l-ai luat, nu bijuteria dupa care poate ai lacrimat ca nu o poti cumpara, iti raman in minte clipele si oamenii iar daca astazi ai zambit si ai reusit sa smulgi un zambet este o zi castigata, daca nu… este o zi pierduta.

Fa o fapta buna, spune un multumesc, fii un sprijin pentru cineva, nu te costa nimic,, daca tu nu oferi niciodata nu o sa primesti, viata este o balanta perfecta, ea o sa incline exact unde o sa pui tu mai mult.