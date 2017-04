Foto: Ramon Espelt Photography, Shutterstock

Esti o fiinta sociabila, care are nevoie de contactul cu ceilalti oameni, insa stilul de viata trepidant a zilelor noastre tinde mai degraba sa ne izoleze. Social media joaca un rol important in asta.

Ca si cum nu aveam destul de facut, cineva s-a gandit sa inventeze Facebook. Si Twitter. Si Instagram. Si Pinterest. Retele de socializare ne-au intrat rapid in sange. Nu numai ca ne trezim si adormim ....cu ele insa simtim nevoia sa consemnam acolo momente mai mult sau mai putin importante din viata noastra. In noul mileniu, jurnalul se tine la vedere, la indemana tuturor, si este ilustrat de selfie-uri.

Desi retelele de socializare au fost create pentru a ne ajuta sa fim in contact unii cu ceilalti, utilizarea in exces are efectul contrariu, facandu-ne sa ne simtim singure.

Un studiu publicat in American Journal of Preventive Medicine a demonstrat ca persoanele care petrec mai mult de doua ore zilnic folosind social media se simt mai izolate din punct de vedere social decat cele a caror perioada este mai mica de o jumatate de ora.

Primul dintre acestia consta in faptul ca, cu cat petreci mai mult timp online, cu atat mai putin ai la dispozitia pentru a socializa in lumea reala. Fotografiile sau postarile referitoare la evenimente la care nu ai fost invitata te pot face sa te simti exclusa. Si, nu in ultimul rand, in social media isi arata cea mai buna fata a lor sau, de multe ori, una cosmetizata si departe de cea reala, ceea ce te poate genera sentimente de invidie si inferioritate.

Social media pot avea si efecte benefice pentru anumite grupuri de oameni, au mai observat cercetatorii. Persoanele cu anumite preocupari - asa cum sunt scriitorii independenti, sau care se confrunta cu anumite afectiuni medicale, gasesc in mediul online grupuri de suport care le pot ajuta cu sfaturi si sustine sa isi mentina o atitudine pozitiva.

Social media (in special Twitter si LinkedIN) este un mediu excelent pentru a-ti crea noi legaturi profesionale si a te conecta cu oameni din lumea larga care activeaza in acelasi domeniu cu tine.

Social media este insa de evitat atunci cand te simti singura sau trista. Intr-o astfel de situatie, vorbeste cu un prieten, chiar si la telefon, sau desfasoara o activitate care te face sa te simti bine.

Foto prima pagina: Dmytro Buianskyi, Shutterstock