Vinul este atat de bun pentru tine si datorita antioxidantilor pe care ii contine. Acestia au efecte benefice dovedite pentru circulatie si inima, scad nivelul de colesterol din sange si pot preveni numeroase afectiuni, cat timp consumi vinul cu moderatie, adica nu mai mult de un pahar pe zi.

Cand vine vorba despre tipul de vin, preferinta pentru cel alb sau cel rosu tine mai degraba de gusturile fiecareia dintre noi. Diferentele intre cele doua nu sunt foarte mari, desi exista mitul ca vinul rosu este mai bun, datorita continutului sau mare de antioxidanti. Este suficient sa afli toate aceste beneficii pe care le are vinul alb, pentru a te convinge ca acesta este una dintre cele mai rafinate si sanatoase bauturi.

Probabil ai deja argumente pentru care preferi vinul rosu sau pe cel alb, iar pe multe dintre ele le vei regasi si mai jos. Iata ce au in comun bautorii de vin alb si cei care prefera vinul rosu:

Bautorii de vin alb...

Sunt relaxati si politicosi. Esti o persoana prietenoasa si sociabila, iar personalitatea ta nu transmite aroganta sau inabordabilitate. Iti place compania prietenilor, dar esti oricand deschisa sa cunosti oameni noi si sa le afli povestile.

Le place sa rada. Sociabilitatea ta merge in mana cu simtul umorului. Stii poante bune si stii sa razi cu pofta la o gluma, ceea ce te face mai putin intimidanta in ochii celor din jur.

Nu ii inteleg pe bautorii de vin rosu. Vinul rosu iti pateaza dintii si buzele si iti dau o senzatie de somnolenta. Ai incercat sa gusti un vin rosu, dar nu te poti preface ca este preferatul tau, chiar daca servesti o friptura de vita si stii ca un vin mai inchis la culoare s-ar potrivi de minune cu masa ta.

Vor sa isi mentina sanatatea. Bautorii de vin alb stiu ca acesta are la fel de multe beneficii ca vinul rosu si ca are mai putine calorii. De ce nu te-ai bucura de toate avantajele acestei bauturi?

Sunt aventurosi. Spontaneitatea face parte din viata ta zilnica si nu iti place sa ratezi o oportunitate sau sa refuzi o ocazie de a te distra. Iti place iarna doar daca mergi pe partie, iar vara te gasim pe plaja sau in drumetii la munte, pentru ca ar fi pacat sa stai tot weekendul in casa, nu?

Bautorii de vin rosu...

Sunt ambitiosi. Este important pentru tine sa iti construiesti o cariera de succes si sa fii respectata la locul de munca. Profesionalismul face parte din cartea ta de vizita si nu iti place sa pierzi timpul cu oameni neseriosi, iar acest lucru este valabil si in viata ta personala.

Sunt mai precauti. Amatorii de vin rosu sunt vazuti drept introvertiti, insa prietenii lor apropiati ii cunosc drept unii dintre cei mai plini de viata oameni. Adevarul este ca ei nu se incred foarte repede in oameni, dar atunci cand o fac, acestia le devin prieteni pe viata.

Apreciaza lucrurile fine. Consideri ca arta ne face viata mai frumoasa, asa ca esti nelipsita de la piese de teatru sau opera, de la expozitiile din galeriile de arta, dar iti place sa mergi si la festivaluri de muzica si sa descoperi artisti noi. Ai o apreciere deosebita pentru toti cei care imbogatesc lumea cu creatiile lor si iti place sa iti arati discret sustinerea.

Adora sa calatoreasca peste hotare. Cand iti planifici concediile, preferi destinatiile straine, care sa iti permita sa intri in contact cu alte culturi si stiluri de viata. Vrei sa iti imbogatesti cunostintele si sa iti largesti orizonturile si, in plus, ai vazut cam tot ce era de vazut pe meleagurile noastre.

Au salarii mai mari. Un studiu a descoperit ca amatorii de vin rosu castiga, in medie, cu 10.000-15.000 de lire mai mult pe an decat bautorii de vin alb. Acest lucru se datoreaza ambitiei lor de a avansa in structurile companiei pentru care lucreaza, precum si perseverentei cu care isi urmaresc obiectivele.

