La primul eveniment sustinut in Romania, Jerry Seargant a povestit despre miracolul numit bondar. O insecta care, daca ar fi sa ne luam dupa forma corpului ei, nu ar reusi sa invinga Legea Gravitatiei. Bondarul, insa, zboara. Pentru ca nu se indoieste nici o clipa de capacitatea sa de a face asta.

Este la fel si cu tine. Poti zbura sau te poti impiedica si cadea in groapa in functie de ceea ce crezi ca poti sa faci, de imaginea pe care o ai despre tine. Ai ca exemplu femei slabe care se cred grase sau celebritati adulate de oameni din lumea larga care recurg la tot felul de abuzuri, inclusiv la dorguri.

O imagine de sine pozitiva nu se creeaza doar la nivelul mintii

Imaginea de sine - felul in care tu te percepi si te valorizezi, iti poate fi cel mai bun aliat sau un dusman de temut. Ea determina gandurile, cuvintele si actiunile tale dar si felul in care te percep ceilalti si comportamentul lor fata de tine. Nu uita ca oamenii care vin in viata noastra ne sunt oglinzi si profesori. Cu cat incercam sa ascundem sub pres un aspect al umbrei noastre care ne displace, cu atat mai tare vor apasa cei din jur (de regula cei apropiati) pe acel buton.

Intr-un fel te comporti atunci cand imaginea ta de sine este una pozitiva si alt fel atunci cand aceasta lasa de dorit. O imagine de sine pozitiva nu se creeaza exclusiv la nivelul mintii. Trebuie sa pui si suflet. Sa actionezi cu compasiune, sa vindeci si sa ierti.

Imaginea de sine se ciobeste in copilarie, daca parintii par sa nu ne accepte asa cum suntem. Apoi, crapatura tot creste pana cand farfuria se sparge in bucati. Asadar, primul pas catre o imagine de sine pozitiva este vindecarea ranii din copilarie si iertarea celor care au cauzat-o, cel mai adesea, involuntar. Apoi, reducerea la tacere a criticului interior. Stii, vocea aceea care iti spune in pemanenta ca nu ai facut cum trebuie sau ca te-ai mai ingrasat. Urmeaza reinvatarea iubirii si acceptarii de sine. Apoi constientizarea tuturor atuurilor si calitatilor tale. Nu te gandi neaparat la cele acceptate de societate ci ia in calcul valorile tale si glasul inimii.

Fii in armonie cu tine insati. Doar atunci imaginea ta de sine va fi una pozitiva, si iti va deveni aliat.