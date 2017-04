Foto: Nicoleta Ionescu, Shutterstock

Una dintre cele mai interesante carti despre abundenta financiara pe care le-am citit de curand se numeste Jen Sincero's book, You Are a Badass at Making Money: Master the Mindset of Wealth si este scrisa de Jen Sincero. La fel ca si Napoleon Hill, autoarea pune accentul pe puterea mintii si ofera sfaturi concrete despre cum iti poti antrena mintea pentru a obtine abundenta financiara.

Primul pas pe care il poti face este sa intri in contact cu intuitia ta. Fara sa iti faci nici un fel de calcule, lasa intuitia sa iti spuna ce suma de bani iti doresti sa castigi pe termen scurt. Poate fi vorba chiar si de o saptamana si de o suma de cateva mii de Euro. Abia apoi gandeste-te la un plan care sa te ajute sa obtii acesti bani.

Al doilea pas este sa lucrezi cu tine si sa iti pui cateva intrebari. De ce iti doresti banii respectivi? Cum ii vei folosi? Ce anume vei face pentru a obtine banii? Care este termenul limita pentru a avea acesti bani in cont? Folosind acesti doi pasi, autoarea a reusit sa atraga 15,000 de dolari in doar doua zile.

Nu este vorba doar de contul bancar dar si de o crestere a stimei de sine. Sa ai incredere in propria ta valoare, in experienta ta si in calitatile tale.

Al patrulea pas este sa te familiarizezi cu instrumentele financiare, cu notiunea de venit pasiv si sa identifici moduri alternative de a face bani. Un curs de antreprenoriat mi-a deschis ochii in aceasta privinta si m-a facut sa imi dau seama ca ceea ce ma va ajuta sa obtin abundenta financiara nu este sa imi vand timpul - in calitate de angajat sau freelancer, ci sa creez produse si servcii care rezolva problemele oamenilor si care, odata create, se vand de la sine. Cartile, cursurile online, aplicatiile sunt astfel de exemple.

Nu uita insa ca este esential sa stii cu precizie ce iti doresti, motivul pentru care iti doresti si sa te aliniezi pe frecventa respectiva.

