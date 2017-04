In ultima vreme, nu doar literatura dar si bucataria nordica a intrat in centrul atentiei. Nu este vorba doar de felul apetisant in care arata preparatele dar si de gustul si de calitatea ingredientelor. Iata 6 trucuri din bucataria nordica pe care le poti aplica in viata zilnica pentru a avea o silueta de vis.

Trucuri nordice pentru o silueta de vis

Foto: Standret, Shutterstock

1. Foloseste o singura felie de paine la sandvis

Pranzul unui danez obisnuit consta intr-una din cele 200 de varietati de sandwichuri, o modalitate prin care reusesc sa pastreze un echilibru intre carbohidrati si proteine. Combinatiile tipice includ oua tari cu peste afumat, felii de cartof cu rosii si ierburi sau pateu de ficat.

2. Mananca ierburi, legume si nuci

Alimentele salbatice, cum ar fi ierburile si verdeturile, precum si nucile, fructele de padure si radacinoasele, sunt printre preferatele danezilor. Adauga ierburi la salate si sandvisuri. Pentru un plus de energie, incepe-ti dimineata cu un smoothie de fructe de padure proaspete sau congelate sau presara alune prajite pe pestele preparat la gratar.

3. Renunta la grau

Inainte de cultivarea graului in Danemarca, ovazul, secara, orzul erau o prezenta dominanta in peisajul culinar danez. Pot fi gasite in muesli sau in preparate calde sau reci pe baza de cereale. Aceste boabe sunt mult mai putin procesate decat graul dar si mai gustaose.

4. Nu fi o snoaba cand vine vorba de fructe de mare.

Sigur, somonul este emblematic pentru bucataria nordica, insa marea are mult mai multe de oferit. Conservele de sardine sau de macrou sunt la fel de gustoase dar si de sanatoase. Presara alge marine in supa sau salata pentru a beneficia instantaneu de beneficiile oceanului.

5. Limiteaza cantitatea de carne pe care o mananci zilnic

Portiile mari de carne nu au fost niciodata in meniul danez, prin urmare alege sa reduci consumul de carne si sa optezi pentru cea bio.

6. Gateste acasa ori de cate ori este posibil

Nu numai ca stii exact ceea ce mananci (si cat de mult) atunci cand vei pregati propriile mese, dar te afli in confortul casei. Preparatele satisfacatoare si hranitoare atat pentru trup si spirit, preparate din ingrediente organice si sanatoase, mancate alaturi de oamenii care iti sunt dragi, reprezinta cheia unei vieti armonioase.

Foto prima pagina: Mark Nazh, Shutterstock