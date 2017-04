Foto: MarclSchauer, Shutterstock

Nimic din viata noastra nu este la voia intamplarii. Ba mai mult decat atat, fiecare experienta si persoana sunt puse acolo chiar de tine pentru a invata ceva. Este valabil si in cazul persoanelor pe care le consideram negative. Iata cinci lucruri bune de stiut, care te vor ajuta sa minimizezi impactul acestora asupra ta.

1. E posibil sa nu intelegi niciodata motivatia cuiva

Este imposibil sa te poti pune 100% in locul altora si sa vezi viata prin ochii lor. Cresterea lor este diferita, la fel ca si experientele de viata iar mostenirea lor genetica este diferita de a ta. Poate ca cineva are toate motivele, in opinia sa, sa se poarte ca un nesuferit insa tu nu ai de unde stii asta. Asadar, nu-ti mai pierde timpul facandu-ti griji despre ceea ce spun sau fac ceilalti.

2. Poti alege felul in care te raportezi la o situatie

Desi lipsa de politete sau de atentie te poate scoate din sarite, poti alege felul in care reactionezi. Iti poti pierde vremea cu resentimente sau poti merge mai departe, concentrandu-te pe alte lucruri. Este bine sa iti recunosti sentimentele, fara sa te critici, insa la fel de bine este sa alegi cat de repede poti linistea si acceptarea. Nimeni nu te poate afecta decat daca tu lasi sa se intample asta.

Nu doar tu ci si ceilalti au dreptul la liber arbitru, chiar si atunci cand tu ai senzatia ca stii mai bine. Si ei, la fel ca si tine au dreptul de a-si alege propriile actiuni chiar si atunci cand tie ti se par negative sau gresite. Libertatea este un lucru minunat insa se rezuma la propriul nostru drum.

4. Fiecare are persoana are ceva bun daca suntem deschisi sa vedem asta

Nimic nu este alb sau negru. Chiar si cei mai nepoliticosi sau rai oameni poarta in suflet o scanteie de bunatate sau au calitati. Daca te vei uita cu atentie la oamenii din viata ta care ti-au gresit, vei constata ca este asa. Atunci cand te concentrezi asupra acestor calitati, iti este mai usor sa interactionezi cu ceilalti, sa ierti si sa uiti.

5. Felul in care actioneaza oamenii din jurul nostru este o proiectie a felului in care ne simtim in interior

Oamenii care apar in viata noastra si ne apasa butoanele ne sunt oglinzi. Ei ne arata acele parti din noi de care nu suntem multumite si pe care vrem sa le bagam sub pres. Data viitoare cand cineva te scoate din sarite, uita-te in interiorul tau si vezi despre ce este vorba.