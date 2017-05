Odata cu venirea verii si cresterea temperaturilor, aerul conditionat din mai toate locuintele incepe sa functioneze constant, consumand o cantitate semnificativa de kilowati. Totusi, o mare parte din acest consum ar putea fi redusa, scurtand sezonul aerului conditionat, prin cateva metode simple si eficiente de a pastra locuinta racoroasa mai mult timp. Iata cateva trucuri simple pe care le poti folosi pentru a nu mai fi nevoita sa folosesti aerul conditionat zi si noapte:

1. Folosirea unui ventilator

Cu toate ca folosirea unui aer conditionat a ramas cea mai eficienta metoda de racire a locuintei, aceasta este si cea mai costisitoare, iar factura de energie din lunile de vara o dovedeste. In afara de racirea aerului dintr-o incapere, circularea propice a acestuia in locuinta este de asemenea de mare ajutor. Folosit in acelasi timp cu aerul conditionat, ventilatorul ajuta la raspandirea aerului rece mult mai repede, reducand timpul in care aerul conditionat trebuie sa stea in functiune pana la racirea unei incaperi. Aceasta combinatie poate reduce consumul de energie cu 30 - 70%, potrivit datelor lowtechmagazine.com. La fel ca aerul conditionat, ventilatorul te racoreste prin incurajarea pierderii de caldura din organism prin convectie si evaporare, insa procesul de circulare a aerului necesita mult mai putina energie ca procesul de refrigerare. Un ventilator de camera performant are grija ca aerul din locuinta sa fie omogen, eliminand punctele fierbinti sau punctele reci. Aceasta gama prezinta modele diverse, inclusiv modele compacte pe care le poti impacheta si lua cu tine cand calatoresti.

2. Acoperirea ferestrelor

Principala sursa de caldura este prin ferestre, iar acoperirea lor cu perdele, draperii sau jaluzele devine esentiala in zilele toride, cand pana si un grad in minus conteaza mult pentru confortul tau. Trucul este sa folosesti materiale albe, care sa redirectioneze caldura departe de locuinta ta. Acopera ferestrele dimineata daca locuinta ta este orientata catre est sau dupa amiaza daca este orientata catre vest. Insa nu te grabi sa iei cele mai scumpe draperii sau jaluzele din comert. Este foarte usor sa iti faci propiile draperii cu un strop de indemnare. Trebuie sa cumperi un material, masori corespunzator dimensiunea draperiilor si sa finisezi putin tivul la masina de cusut. Daca ai nevoie de putin ajutor, urmatorul tutorial iti poate fi de mare folos:

3. Opreste sursele de caldura din interior

Electronicele si electrocasnicele sunt surse de incalzire, asa ca evita folosirea lor in momentele cele mai calduroase din zi. De asemenea, daca ai un aer conditionat, ai grija ce alte electronice asezi in vecinatatea sa. Televizorul sau lampile, spre exemplu, genereaza caldura si diminueaza efectele aerului conditionat daca se afla in imediata aproapiere.

Desigur, nu este recomandat nici gatitul atunci cand temperaturile ating cotele maxime ale zilei. Aragazul sau cuptorul poate crea o caldura insuportabila, careia aerul conditionat abia ii va face fata. Daca totusi gatitul nu poate astepta, foloseste intotdeauna hota pentru a absorbi o parte din aburii fierbini care se formeaza in casa.

Oferindu-i putin ajutor aerului conditionat, acesta va putea raci mai repede incaperea si va putea lua mai multe pauze, fara sa afecteze confortul unei clime potrivite. Aplicand aceste trucuri, aerul conditionat nu va mai trebui sa functioneze constant la capacitati maxime si va reduce semnificativ consumul de energie al acestuia.

Foto: Shutterstock, Andrey_Popov