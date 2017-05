Parcul poate fi un loc plin de pericole pentru tine si animalutul tau. Mai bine ia-l cu tine la o alergare usoara decat sa il expui unor boli grave, care se trateaza greu. Iar daca asta nu e suficient, un loc de plimbare cum este parcul poate fi incomod sau periculos chiar si pentru tine.

Iata care sunt motivele pentru care nu ar trebui sa iti mai plimbi cainele prin parcuri:

1. Parcurile sunt pline de capuse, care pot provoca boli grave

Muscaturile de capuse sunt extrem de pericoloase si pentru om - pot provoca temuta boala Lyme, dar mai ales pentru animale. Una dintre bolile transmise de capuse, care chinuie stapanii de patrupede din ce in ce mai des, este babesioza. Animalul infectat are nevoie de monitorizare permanenta, iar in cazuri extreme, internarea intr-o clinica veterinara, pentru perfuzii si transfuzii de sange. Daca obisnuiesti sa iti plimbi cainele prin parcuri si ai observat aceste simptome de babesioza, ar fi de preferat sa il duci de urgenta la medicul veterinar, pentru un tratament adecvat.

2. Intr-un parc foarte mare cainele tau se poate rataci usor

Atunci cand iti duci cateleul in parc, cel mai probabil vei vrea sa-l lasi liber, sa alerge un pic, ceea ce nu poate face intr-un apartament. Intr-un parc mare, care este si aglomerat de obicei, se va pierde usor de tine si ii va fi cu atat mai dificil sa te gaseasca. In plus, alti stapani de patrupede isi vor lasa si ei cainii liberi. Risti astfel ca micul tau prieten sa intre in altercatie cu alti catei. Si iti va fi foarte greu sa-i desparti.

3. Parcurile sunt foarte murdare

De obicei, parcurile sunt foarte murdare. Realitatea este ca traim intr-o tara in care oamenii au inca obiceiul de a arunca gunoiul pe jos sau, mai rau, de la geamul masinii direct pe carosabil. Asa ca nu avea pretentii ca oamenii sa stranga dupa cainii lor. In SUA, de exemplu, exista legislatie care descurajeaza si pedepseste cu amenzi aspre un astfel de comportament si probabil ai vazut si tu poze cu vedete de prim rang de pe la Hollywood care strang cu punga mizeria lasata de cainii lor si o arunca, civilizat, la gunoi. In Romania, insa, asa ceva nu exista. Bineinteles, vei da si peste stapani de caini foarte manierati care se supun din bun simt unor norme occidentale de igiena publica, insa cei mai multi nu se vor deranja. Asta chiar daca, pe langa parcul Herastrau din Bucuresti, de exemplu, au fost montate suporturi stradale cu pungi gratis pentru stapanii de caini.

Lasand aceasta problema la o parte, parcurile sunt pline si de gunoi aruncat la intamplare, care poate fi periculos pentru animalul tau. Ai vazut, probabil, si tu seringi „uitate“ in urma…

4. Parcurile sunt pline de caini nevaccinati

Tot la rubrica stapani de caini iresponsabili, nu este o idee buna sa-ti duci animalul in parc, pentru ca, cel mai probabil, va interactiona si cu catei nevaccinati. Sau ai caror stapani nu le-au mai facut o deparazitate de ani buni. Daca ai un pui si nu are nici el toate vaccinurile facute, este cu atat mai periculos. In acest caz, ar fi bine sa iti tii, pe cat posibil, animalul izolat pana cand termini cu procesul de imunizare si veterinarul iti da OK-ul pentru plimbari.

5. Parcurile sunt pline de proprietari de caini agresivi

Daca ai un caine dintr-o rasa pitica sau un pui, este cu atat mai mare pericolul plimbarilor prin parcuri. Gandeste-te la toti proprietarii de caini agresivi - de obicei de talie mare, ca pitbulli, caini ciobanesti sau rottweileri - care isi lasa animalele libere, fara botnita. Nu ai vrea sa iti expui cel mai bun prieten la pericole inutile, nu?

Asadar, data viitoare cand iesi pe usa impreuna cu patrupedul tau, cu gandul sa mergi in parc, mai bine te gandesti de doua ori inainte. Varianta unei plimbari prin cartier este mult mai sigura. Ia-l cu tine la alergat si va dormi toata noaptea, iar tu vei obtine o silueta de invidiat, chiar acum, inainte de vara.