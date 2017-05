Un articol de Mariana Fatulescu

Orice femeie are un ciclu menstrual de 28 de zile. Si, cum suntem atat de diferite, fiecare dintre noi are o menstruatie diferita, astfel ca ceea ce i se intampla prietenei sau surorii poate sa nu fie la fel cu ceea ce ti se intampla tie.

Unele dintre noi au dureri in primele zile ale ciclului si sunt lipsite de vlaga. Unele sunt mai irascibile sau altele isi fac griji pentru ca au o menstruatie prea abundenta sau din contra. Pentru a afla mai multe despre tot ceea ce inseamna perioada delicata din viata unei femei, am stat de vorba cu Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrica-ginecologie, cu specializare in infertilitate.”In primul rand, as vrea ca fiecare femeie sa inteleaga bine diferenta dintre ciclul menstrual si menstruatie pentru a nu face o confuzie, des intalnită de altfel. Ciclul menstrual reprezinta fenomenele fiziologice ce au loc luna de luna in corpul unei femei. Acesta se calculeaza din prima zi de sangerare menstruala pana in prima zi a urmatoarei menstruatii (fara a calcula si aceasta perioada). Astfel ca ciclul menstrual dureaza intre 21 si 35 de zile, cel mai regulat fiind de 28 de zile. Menstruatia este sangerarea ce se produce in vaginul femeii si duraza cateva zile, intre 3 si 5”.

De-a lungul unui ciclu menstrual cele mai multe femei pot resimti stari de disconfort, nervozitate si agitatie, balonare, somnolenta, ultimele doua simptome fiind resimtite mai ales inainte de menstruatie. Pot aparea diverse modificari ale secretiei vaginale care isi poate schimba consistenta sau culoarea inainte de menstruatie. Durerile de sani, care cresc in volum si sunt mult mai sensibili la atingere, sau durerile de cap si de spate sunt alte cateva simptome pe care multe dintre femei le resimt inaintea menstruatiei. Fluxul menstrual presupune pierderea a 50-60 de ml de sange, dar se poate ajunge si la 75-80 de ml in cazul unei menstruatii abundente, caz in care este necesar un consult de specialitate, ne-a declarat dr. Vythoulkas.

Daca unele femei se plang de faptul ca le vine menstruatia si de doua ori pe luna, altele pot spune ca li se intampla o data la doua luni. ”Orice dereglare a ciclului trebuie investigata de medicul ginecolog, nu trebuie lasata la voia intamplarii. Ar putea fi vorba despre existenta ovarelor micropolichistice, de o dereglare hormonala sau doar despre un efect al unei perioade de stres ori ca urmare a unei diete scapate de sub control, dar este bine sa fie investigata. Ovarele micropolichistice pot pune in pericol fertilitatea femeii, iar in cazul unei femei trecute de 40 de ani aceste dereglari ale ciclului menstrual pot anunta premenopauza”, ne-a mai spus dr. Vythoulkas.

Multe femei simt dureri in timpul sau imediat inainte de menstruatie. Acestea pot fi ameliorate printr-un aport important de lichide (apa, ceaiuri, supe – nu bauturi acidulate!), de o dieta light in care sa predomine lactatele sarace in grasimi, multe legume si fructe, dar si prin sport. Mersul pe jos, pe bicicleta, exercitiile de yoga, stretching sau pilates nu vor face decat ca nivelul endorfinelor sa creasca, contribuind din plin la ameliorarea durerilor. Daca nu ai un flux menstrual abundent, poti practica si inotul.

”Contactul sexual in timpul menstruatiei poate insemna un risc crescut de a transmite boli prin sange si anume HIV, sifilis, hepatita etc„ a mai declarat dr. Vythoulkas. Si nu reprezinta o siguranta ca nu poti ramane insarcinata. Este mai putin intalnit sa ramai insarcinata in timpul unui contact sexual in timpul menstruatiei, dar nu este 100% sigur!

Foto interior si prima pagina: Africa Studio, Shutterstock