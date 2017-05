Foto: Sofia Andreevna, Shutterstock

In noua sa carte, intitulata "Worthy", Nancey Levin - life coach, sustine ca viata noastra este condusa, in mare masura, de credintele noastre limitative. Atragem in viata noastra acele situatii si persoane care intaresc aceste credinte si imaginea noastra de sine.

Aceasta se datoreaza experientelor avute in copilarie. Pana la varsta de 10 ani, suntem ca niste bureti care absorbim ceea ce este in jur, fara sa putem evalua, si le transformam in credinte si viziune de viata. Daca auzim des, de exemplu, ca "banii se fac greu" sau vedem ca parintii nostri muncesc de dimineata pana seara pentru a reusi sa puna o paine pe masa, automat vom crede ca asa stau lucrurile cand, de fapt, nu este deloc asa. Insa existenta noastra va fi guvernata de aceasta credinta pana in momentul in care o vom constientiza.

Atunci cand vine vorba de abundenta financiara, stima de sine si valorizarea propriei persoane sunt la fel de importante ca si relatia noastra cu banii. Daca avem o parere proasta despre noi insine, ne vom auto-sabota sau ne va fi rusine sa evaluam la adevarata noastra valoare. Ne vom jena sa cerem sume mari de bani pentru serviciile noastre sau o marire de salariu. Intreaga noastra atitudine va "tipa": "eu nu ma pretuiesc, eu nu contez." Iar ceilalti se vor comporta ca atare. Si asta nu pentru ca doresc sa iti faca rau sau sa profite de tine ci pentru ca totul in Univers vibreaza, iar vibratiile de acelasi fel se atrag.

Daca te recunosti in aceasta situatie, este momentul sa rescrii povestea pe care o spui inconstient despre tine.(sau daca te va face va fi doar temporar)Fa-ti o lista cu reusitele tale de pana acum, cu calitatile tale dar si cu lucrurile bune pe care prietenii le spun despre tine. Evalueaza-ti slabiciunile si vezi daca chiar merita sa le spui astfel. Stii vorba aceea, prost de bun. Bunatatea nu este nicidecum o slabiciune, ci o calitate care este intotdeauna rasplatita.

Gandeste-te la bani ca la o energie, ca la un instrument care iti permite sa te simti bine si sa ai o viata confortabila. La felul in care abundenta din viata ta iti poate permite sa ajuti alti oameni dar si la cei care sunt deja bogati si care fac deja acest lucru.

Lucrand zi de zi la aceste doua aspecte, viata ta se va transforma asa cum nici nu astepti. Si nu uita ca daca nu te sperie, inseamna ca visul tau nu este suficient de mare!