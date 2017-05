Foto: Lucky Business, Shutterstock

Conform statisticilor, luam in greutate in timpul iernii. Insa odata cu venirea anotimpului cald, lucrurile se schimba. Vara este perioada ideala pentru a-ti subtia talia si a pierde in greutatea fara a tine o dieta stricta sau a petrece foarte mult timp in sala de sport.

Ai parte de mai multa vitamina D natural

In timpul verii, expunerea la soare iti rasfata corpul cu un aport crescut de vitamina D. Cercetarile releva faptul ca nivelul scazut ale vitaminei D contribuie la depunerea si stocarea grasimilor. Soarele ajuta organismul sa transforme caloriile in energie in loc sa le transforme in tesut adipos.

Poti petrece mai mult timp in natura.

Vremea frumoasa ne imbie la miscare si la petrecut timp in aer liber. Natura infloritoare si plina de culoare are are un efect pozitiv asupra starii noastre de spirit. Zilele sunt mai lungi si noptile sunt calde.

Vremea calda tinde sa ne faca sa mancam mai usor si mai putin. Ne bucuram de mancarurile de sezon. Ce poate fi mai gustos decat o salata de de rosii si castraveti sau niste felii zemoase de pepene verde, toate mai putin calorice si continand mai multa apa decat alimentele pe care le mancam iarna.

Ne hidratam mai intens

In timpul verii, bem mai multa apa. Aceasta ajuta organismul sa arda mai multe calorii. Ori de cate ori mananci sau bei ceva, corpul tau este pus la treaba pentru a asimila ceea ce ingerezi. Apa poate duce la cresterea metabolismului. In cateva minute dupa consumul de apa potabila, cheltuielile de odihna a 30%. De asemenea, apa reduce senzatia de foame.

Ne bucuram de ierburile specifice verii

Plantele aromatice specifice verii, cum ar fi busuiocul, cilantrul, patrunjelul, menta si tarhonul actioneaza ca diuretice naturale si detoxifianti de metale grele, care spala excesul de apa si deseuri din organism. In plus, studiile indica faptul ca mirosul lor puternic si proaspat poate pune in miscare hormonii de satietate. Ierburile de vara vin cu arome minunate si calorii putine. De exemplu, un sfert de ceasca de cilantru contine doar o singura calorie!