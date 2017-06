De cele mai multe ori, atunci cand mergem cu prietenii ori familia la un picnic, ne gandim preponderent la micile sau marile placeri pe care ni le va rezerva acest moment de relaxare si buna dispozitie. Neglijam, uneori din nestiinta, alteori din nepasare sau bravura, ca in jurul nostru pot exista nenumarate pericole. Cele mai frecvente agresiuni pe care le putem suporta sunt cele produse de insecte. La ele se adauga plantele iritante, animalele salbatice si elementele meteo. Daca asupra celor din urma nu avem control, ne putem feri de neplacerile cauzate de micile (sau marile) fiinte vii din jurul nostru.

Insectele ne pot cauza neplaceri minore: iritatii la locul intepaturilor, echimoze in cazul muscaturilor mai profunde, sau mai serioase, cum ar unele boli infectioase (celebra boala Lyme), sau reactii alergice potential amenintatoare ale vietii. In general, agresiunea insectelor este evidenta si usor de recunoscut, drept pentru care nu pune decat problema rezolvarii situatiei patologice generate. Este foarte important sa stim cateva elemente de protectie a noastra impotriva insectelor atunci cand campam undeva cu cortul, sau intindem pur si simplu o patura „la iarba verde”.

Este preferabila alegerea unui loc mai inalt, cu sol neted si batut de vant, departe de balti, mlastini sau zone usor inundabile. De asemenea, ocoleste zonele adapostite, ferite de curenti de aer si nu campa pe zone accidentate, terenuri joase, umede, in umbra permanent. Nu arunca langa locul unde campezi resturile de mancare, ele vor atrage insecte si chiar animale. Cel mai bine este sa le ingropi.

Acolo unde este permis, este de dorit aprinderea unui foc si generarea fumului pentru a tine gazele la distanta. Acesta trebuie alimentat des cu cu ferigi, frunzis sau muschi de copac la sfarsit pentru a fumega si a alunga insectele insistente.

Cum te protejezi de atacul viespilor sau albinelor?

Atunci cand intalnesti un roi de albine sau viespi nu face miscari bruste. Asteapta neclintit un timp, pentru ca aceste insecte ataca cu precadere „tintele” mobile.

Daca te-a atacat roiul, incearca sa fugi prin tufisuri si cat mai repede posibil. In ciuda sfaturilor babesti, apa nu ofera protectie impotriva albinelor sau viespilor care pot astepta cu rabdare sa iesi la suprafata. In acest caz, urca-te in masina sau intra (daca poti) in orice imobil intalnit in cale.

Chiar daca pare caraghios, incearca sa-ti pui ochelarii de soare, de inot sau de ski atunci cand esti atacat de albine sau viespi.

Fereste-ti partile laterale ale gatului, subratul, zona inghinala. Aceste zone transpira intens iar micile insecte agresive atrase de sare.

Cum te protejezi de insecte parazite?

Capusele sunt nu doar neplacute, ci si extrem de periculoase pentru ca muscatura lor poate duce la afectiuni grave. Daca te-ai capatuit cu capuse le poti indeparta prin periere, bobarnace, lovituri usoare. Nu trage de corp daca vezi ca si-a infipt capul in pielea ta. Corpul se va rupe si capul ramas in piele va determina infectarea locului.

Poti turna peste insecta tinctura de iod, dizolvant de oja, spirt medicinal. De asemenea le poti „frige” cu varful unei tigari sau poti aplica o crema, un unguent, o lotiune peste capusa.

O alta neplacere care iti poate strica vacanta sunt paduchii. Fii atent sub unghii, unde se localizeaza ei si de unde-i poti scoate cu un varf de cutit, ac, forfecuta. Nu uita sa le dezinfectezi inainte de a le folosi in aceasta maniera. Dupa indepartare, aplica spirt,tinctura de iod, betadina sau rivanol. De asemenea, cateva tratamente din popor functioneaza de minune impotriva paduchilor asa ca cere cu incredere sfatul localnicilor.

Omizile, oricat de inofensive ar parea, pot infecta pielea. Prin urmare, daca s-a prins de tine o omida paroasa o poti indeparta tragand-o in sensul ei de mers, nu invers, caci o vei rupe iar fragmentele ramase in urma pot declansa infectia de care mentionam mai devreme.

Ca sa nu ai de-a face cu paianjeni nu cauta sub bolovani, trunchiuri de copaci cazuti si nu baga mana in scorburi, gauri in pamant, in containere de gunoi. In tara noastra au inceput sa apara frecvent in sezonul cald cazuri de muscaturi de paianjeni denumiti „vaduva neagra”. Numele spune destule despre ei. Pot fi recunoscuti dupa un desen pe burta care seamana cu o clepsidra rosiatica.

Pentru a nu avea surpriza de a te intalni si cu scorpioni, mai frecventi in sud-vestul tarii, verifica atent incaltamintea inainte de a o pune in picioare, nu scurma prin nisip prea adanc si daca iti ies in cale, nu-i atinge. De asemenea, mai bine previi decat sa tratezi asa ca verifica asternutul inainte de a merge la culcare.

In cele din urma, e posibil ca in timpul noptii sa primesti vizita unui miriapod. In caz contrar, intepatura lui ar putea fi foarte dureroasa.

Articol redactat cu sprijinul Dr.Popa Constantin Venerus, medic primar dermatovenerologie, Centrul Medical Medsana

Foto prima pagina oneinchpunch/Shutterstock