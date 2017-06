Foto: Sea Wave, Shutterstock

Ti s-a intamplat sa incurci borcanul de zahar cu cel de sare si atunci cand gusti cafeaua aceasta sa aiba un gust oribil? Cu toate acestea, un varf de deget de sare in ceasca de dimineata poate face minuni pentru sanatatea ta.

Este posibil sa fi fost avertizata ca treci printr-o perioada in care consumi prea multa sare datorita unei dependente de fast-food de exemplu. Insa exista un alt obicei care ar trebui sa te puna pe ganduri si nu pentru motivul la care te astepti. Ceasca ta zilnica de cafea ar putea determina corpul tau sa elimine atat de multa sare incat sa iti afecteze sanatatea.

Cofeina stimuleaza eliminarea sodiului si sarii prin urina. Un studiu a demonstrat ca 90 mg de cafeina (in esenta cantitatea de cafeina dintr-o ceasca de cafea) a dus la eliminarea a 437 mg suplimentare de sodiu prin urina in comparatie cu placebo.

Acestea pot fi semne care te anunta ca ai baut prea multa cafea fara sa compensezi sarea pierduta.

Cofeina nu se gaseste insa doar in cafea. Se afla in medicamente, ceaiuri. bauturi racoritoare, energizante si sportive. Stilul nostru de viata agitat continua sa ne forteze sa cedam nevoii constante de mai multa cofeina, ceea ce ne pune in pericolul de a elimina sare din organism. De aceea este important ca, de fiecare data cand bei o ceasca de cafea, sa te gandesti la cum poti face pentru a recupera cantitatea suplimentara de sare care va fi eliminata de organismul tau.

Poate ca exista un motiv intemeiat pentru care ti-ai dorit sa bei o cafea sarata, cu gust de caramel. Cel mai probabil, corpul tau iti trimite un mesaj. Asadar de dragul sanatatii, tine seama de nevoia ta de sare, mai ales atunci cand cedezi in fata nevoii de cofeina. Daca bei cafea, adauga un strop de sare minerala pentru a contracara efectele acesteia sau asigura-te ca iti refaci rezervele de sare pe parcursul celorlalte ore ale zilei. Merita mentionat faptul ca, este posibil ca anumite persoane sa nu fie expuse riscului aparitiei deficientei de sare si ar trebui sa consulte un specialist inainte de a-si introduce un continut de sare mai ridicat in dieta zilnica.