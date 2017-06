Dr. Carmen Giuglea, Medic Primar in Chirurgie Plastica, Estetica si Microchirurgie Reconstructiva Clinica perfect Estetic

www.carmengiuglea.ro

Imperfectiunile de contur corporal, mai ales la persoane tinere si foarte tinere, cu o piele elastica, se pot rezolva cel mai bine prin metoda lipoaspiratiei. Depozitele adipoase de la nivelul abdomenului, soldurilor si coapselor cel mai frecvent pot crea nemultumiri de ordin estetic, mai ales atunci cand ele nu dispar in ciuda eforturilor de a tine diete uneori chinuitoare. In general aceste depozite au o predispozitie genetica, de aceea ele reactioneaza minim la diete. Singura solutie ramane cea chirurgicala, adica lipoaspiratia.

Aceasta presupune indepartarea depozitelor adipoase localizate cu ajutorul unor canule subtiri, conectate la un aspirator chirurgical, cu ajutorul carora chirurgul extrage grasimea pe sub piele, fara cicatrici vizibile. Exista modern si lipoaspiratoare cu ultrasunete sau cu laser, acestea insa doar distrug si indeparteaza grasimea.

In cazul in care se doreste o redistributie a grasimii, lipoaspiratia clasica este de electie. Prin aceasta metoda, grasimea care se aspira se poate prelucra si transfera in alte zone lipsite de proiectie sau de volum (pometi, buze, fese, sani, gambe, fata interna a coapselor, orice alta depresiune de la nivelul corpului, etc).

Recuperarea dupa acest tip de interventie dureaza in medie 7-10 zile, si presupune un repaus relativ si purtarea obligatorie a unor pantaloni elastici speciali pentru 3-4 saptamani postoperator pentru zonele operate de la nivelul corpului.

Este important de stiut si faptul ca injectarea grasimii la nivelul fetei are si un efect regenerator in afara celui de volumizare, de aceea lipofillingul a devenit o metoda de electie pentru intinerirea faciala dupa 40-45 ani. Se obtine atat o recapatare a volumelor faciale din tinerete, dar si o improspatare a tenului.

In concluzie, putem spune ca lipoaspiratia este o metoda de remodelare foarte buna atunci cand indicatia este corecta, dar nu este o metoda de slabire. De asemenea, combinarea ei cu lipofillingul (transferul de grasime) creste gradul de satisfactie al pacientelor, deoarece se cumuleaza efectele celor doua proceduri.